Сегодня в Липецке: горожане кидают работодателей и ищут любовь с первого взгляда

Всё самое главное про наступивший понедельник.



Для самого холодного месяца года погода просто райская - от -3 до -5 градусов. День пройдёт без существенных осадков.С 10:00 до окончания работ перекроют холодную воду потребителям на улицах 4-й Пятилетки, 5, 6, 7, 8, 10; 30 лет Октября, 2, 6, 8; Амурской, 2, 4, 5; Гагарина, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15; Гайдара, 2б/2, 2а/3, 2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Горняцкой, 1, 2, 4, 3, 6; Желябова, 3, 7, 4, 9; Интернациональной, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Коммунальной, 14а; Кротевича, 9а, 1, 3, 5; Нахимова, 5, 6, 7, 8, 8а, 10; Орловской, 31; Плеханова, 70а, 72, 78, 80, 82, 84; Студеновской, 7, 11, 17а; Шкатова, 1, 3, 4, 7, 23, 26; в переулке Вилкова, 14.В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах 4-й Пятилетки, Амурской, Гайдара, Короленко, Луначарского, Нахимова, Пионерской, Орловской, в переулках Антипова, Весеннем, Вилкова, Костенко, Ушакова, Янкина.С 09:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Кирова и Чкалова. Кроме того, в этот же промежуток времени возможны отключения до 3-х часов на улицах Абрикосовой, Асфальтной, Гагарина, Дальней, Дорожной, Земляничной, Кибальчича, Коллективной, Линейной, Липецкой, Логовой, Мирной, Мичурина, Надежды, Общественной, Ольховой, Папанина, Привокзальной, Путейской, Радиаторной, Раздельной, Славянской, Сливовой, Станкостроительной 1-й, Станкостроительной 2-й, Торговой, Тракторозаводской, Транспортной, Трубной, Центральной, Южной, в переулках Виноградном, проезде Каштановом, в садоводчествах «Ветеран труда», «Ветеран труда-2», имени Мичурина, «Металлург-1».Понедельник – особенно тяжёлый день для дорожного движения. Советуем выезжать заранее, потому что пробки в городе на каждом шагу. Информацию о них можно получить в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях: по крайней мере, сможете узнать, где заторы меньше.Выставка с таким названием пройдёт в липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18).В экспозиции представлены около 100 работ двух художников: члена Союза художников России, народного мастера России, лауреата премии правительства РФ Светланы Пастуховой (традиционная и авторская керамика) и Алексея Киселева (живопись).Полюбоваться творческими достижениями земляков можно будет ежедневно до 30 марта. Вход свободный.А в фойе областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) работает выставка декоративно-прикладного искусства художников Липецка и Ельца в честь 70-летия Липецкой области.Здесь знаменитые елецкие кружева и кружевные панно, куклы и музыкальные инструменты, керамика и украшения из бисера, лоскутное шитьё, головные уборы и многое другое. Любителей живописи порадует разнообразие жанров и техник исполнения: графика и акварель, пастель и масло. Всё это создано руками талантливых людей разного возраста и художественных предпочтений.Экспозиция будет работать 2 недели. Посетить её можно с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30. Вход свободный.55% липчан верят в любовь с первого взгляда, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.43% опрошенных уверяют, что сами испытали это чувство. Ещё 12% верят, что это когда-нибудь случится. Мужчины чаще верят в мгновенную вспышку чувств: 61% против 49% среди женщин.Не верит в любовь с первого взгляда каждый четвертый.Оказывается, что собеседование с работодателем для липчан что-то вроде теста на самооценку: если прошёл, что интерес к работе у многих сразу угасает, выяснили в SuperJob.51% липчан хотя бы раз отказывались от работы после успешно пройденного собеседования. Причём среди респондентов до 34 лет таких 45%, а среди более старших – уже 57 %. Топ-3 причин отказа работодателям — неудобный график, низкая зарплата и наличие более выгодных предложений трудоустройства. Так же называют несоответствие обещаний вакансии реальности и удаленность работы от места проживания.Люди с доходом от 100 тысяч рублей в месяц отказываются от трудоустройства чаще тех, кто зарабатывает меньше.