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сегодня, 07:30
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Сегодня в Липецке: горожане кидают работодателей и ищут любовь с первого взгляда

Всё самое главное про наступивший понедельник. 

Лёгкий морозец

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Для самого холодного месяца года погода просто райская - от -3 до -5 градусов. День пройдёт без существенных осадков.

Отключения 

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С 10:00 до окончания работ перекроют холодную воду потребителям на улицах 4-й Пятилетки, 5, 6, 7, 8, 10; 30 лет Октября, 2, 6, 8; Амурской, 2, 4, 5; Гагарина, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15; Гайдара, 2б/2, 2а/3, 2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Горняцкой, 1, 2, 4, 3, 6; Желябова, 3, 7, 4, 9; Интернациональной, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Коммунальной, 14а; Кротевича, 9а, 1, 3, 5; Нахимова, 5, 6, 7, 8, 8а, 10; Орловской, 31; Плеханова, 70а, 72, 78, 80, 82, 84; Студеновской, 7, 11, 17а; Шкатова, 1, 3, 4, 7, 23, 26; в переулке Вилкова, 14. 

В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах 4-й Пятилетки, Амурской, Гайдара, Короленко, Луначарского, Нахимова, Пионерской, Орловской, в переулках Антипова, Весеннем, Вилкова, Костенко, Ушакова, Янкина. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Кирова и Чкалова. Кроме того, в этот же промежуток времени возможны отключения до 3-х часов на улицах Абрикосовой, Асфальтной, Гагарина, Дальней, Дорожной, Земляничной, Кибальчича, Коллективной, Линейной, Липецкой, Логовой, Мирной, Мичурина, Надежды, Общественной, Ольховой, Папанина, Привокзальной, Путейской, Радиаторной, Раздельной, Славянской, Сливовой, Станкостроительной 1-й, Станкостроительной 2-й, Торговой, Тракторозаводской, Транспортной, Трубной, Центральной, Южной, в переулках Виноградном, проезде Каштановом, в садоводчествах «Ветеран труда», «Ветеран труда-2», имени Мичурина, «Металлург-1».

Пробки

Понедельник – особенно тяжёлый день для дорожного движения. Советуем выезжать заранее, потому что пробки в городе на каждом шагу. Информацию о них можно получить в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях: по крайней мере, сможете узнать, где заторы меньше.


«Сила земной красоты» (6+)

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Выставка с таким названием пройдёт в липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18). 

В экспозиции представлены около 100 работ двух художников: члена Союза художников России, народного мастера России, лауреата премии правительства РФ Светланы Пастуховой (традиционная и авторская керамика) и Алексея Киселева (живопись).

Полюбоваться творческими достижениями земляков можно будет ежедневно до 30 марта. Вход свободный. 

Декоративно-прикладное искусство (0+)

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А в фойе областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) работает выставка декоративно-прикладного искусства художников Липецка и Ельца в честь 70-летия Липецкой области.

Здесь знаменитые елецкие кружева и кружевные панно, куклы и музыкальные инструменты, керамика и украшения из бисера, лоскутное шитьё, головные уборы и многое другое. Любителей живописи порадует разнообразие жанров и техник исполнения: графика и акварель, пастель и масло. Всё это создано руками талантливых людей разного возраста и художественных предпочтений.

Экспозиция будет работать 2 недели. Посетить её можно с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30. Вход свободный.

Липчане верият в любовь с первого взгляда

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55% липчан верят в любовь с первого взгляда, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

43% опрошенных уверяют, что сами испытали это чувство. Ещё 12% верят, что это когда-нибудь случится. Мужчины чаще верят в мгновенную вспышку чувств: 61% против 49% среди женщин. 

Не верит в любовь с первого взгляда каждый четвертый.

Половина липчан отказывается от работы после успешного собеседования

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Оказывается, что собеседование с работодателем для липчан что-то вроде теста на самооценку: если прошёл, что интерес к работе у многих сразу угасает, выяснили в SuperJob. 

51% липчан хотя бы раз отказывались от работы после успешно пройденного собеседования. Причём среди респондентов до 34 лет таких 45%, а среди более старших – уже 57 %. Топ-3 причин отказа работодателям — неудобный график, низкая зарплата и наличие более выгодных предложений трудоустройства. Так же называют несоответствие обещаний вакансии реальности и удаленность работы от места проживания.

Люди с доходом от 100 тысяч рублей в месяц отказываются от трудоустройства чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Дорогие липчане! Новая неделя трудовых свершений начинается. И новая неделя новостей – тоже. За новостями жители нашего региона давно привыкли следить на GOROD48, который не случайно называют электронным именем Липецка. В течение дня обязательно найдите время и загляните на сайт, чтобы ничего не упускать из виду. Ничто не ценится в наше время так сильно, как информация. Ждём вас на сайте снова и снова. 

Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Гостья1
25 минут назад
Не идут трудоустраиваться ?А что нужно работнику? РАБОТОДАТЕЛИ заключают договор на 1 год ,получается временно,нет стабильности в трудоустройстве - не возникает и доверия.Важна и репутация предприятия,отзывы работающих там,условия труда и достойная зарплата. Посмотрите, платить обещают ,а обьявления-требуются,требуются ,не задерживаются работники ,текучка кадров. Новые предприятия предпочтительней,с доставкой транспортом и хорошей зарплатой.
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Горожанин
57 минут назад
В 10 отключат воду по ул. Космонавтов 45 со вчерашнего вечера ни холодной ни горячей.
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