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С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
«Металлург» на равных сыграл с командой первой лиги, но опять не забил
Спорт
В Хлевном похоронили погибшего в зоне проведения СВО санинструктора
Общество
Зима и весна продолжают перетягивать канат: в Липецкой области похолодает до -7
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В России
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сегодня, 22:19

«Прогресс МС-26» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-26", стартовавший в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса", передает Интерфакс.

Пристыковка к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС состоялась в 09:06 по московскому времени. По данным госкорпорации, корабль пробудет на орбите 180 суток. "Прогресс МС-26" был запущен 15 февраля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а".

Грузовик доставил на станцию около 2,5 тонн грузов, в том числе 1 478 тонн аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств, 580 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота.

Также на МКС доставлено оборудование для научного эксперимента "Перспектива-КМ", конструкцию которого космонавты установят на малом исследовательском модуле "Поиск" во время будущего выхода в открытый космос.

На станции работает экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.
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