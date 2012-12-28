Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке на дороге сгорела фура
Происшествия
Яйца и бананы снова растут в цене
Общество
Пешеход помял машину пластиковой бутылкой
Происшествия
В Хлевном похоронили погибшего в зоне проведения СВО санинструктора
Общество
Зачем нам ваша заграница, когда и здесь нехорошо
Неделя 48
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
Общество
Зима и весна продолжают перетягивать канат: в Липецкой области похолодает до -7
Погода в Липецке
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
«Металлург» на равных сыграл с командой первой лиги, но опять не забил
Спорт
Читать все
Яйца и бананы снова растут в цене
Общество
Пешеход помял машину пластиковой бутылкой
Происшествия
Зачем нам ваша заграница, когда и здесь нехорошо
Неделя 48
В Липецке на дороге сгорела фура
Происшествия
С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
«Металлург» на равных сыграл с командой первой лиги, но опять не забил
Спорт
В Хлевном похоронили погибшего в зоне проведения СВО санинструктора
Общество
Зима и весна продолжают перетягивать канат: в Липецкой области похолодает до -7
Погода в Липецке
Читать все
В мире
45
сегодня, 22:16

Посольство РФ призвало живущих на Шри-Ланке россиян вернуться

Персонал отеля Rainbow Surf Beach Hotel в населенном пункте Хабарадува на Шри-Ланке домогался трех российских туристок, сообщило посольство РФ в Коломбо, передает Интерфакс.

"Посольство России в Шри-Ланке проинформировано об инциденте, случившемся в ночь с 14 на 15 февраля в Rainbow Surf Beach Hotel (н.п. Хабарадува, округ Галле, Южная провинция) с тремя российскими туристами. В отношении росгражданок, по их словам, имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля", - говорится в сообщении посольства в его телеграм-канале.

После этого в отеле произошла драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица. "Хотели бы отметить, что это уже не первая подобная жалоба на указанный отель", - сообщило посольство.

В сообщении также говорится, что консульским отделом посольства "предпринимаются все возможные меры реагирования на это происшествие".

"В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину", - заявило посольство.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
Говорит Липецк
Какую проблему в Липецке надо решать в первую очередь?
Общество
А знаете ли вы, что еще каких-то лет 30 назад в Липецке устраивали охоту на ведьм?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
Можно ли парковаться на улице Первомайской?
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
А знаете ли вы, как в Липецке появился первый небоскреб?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru