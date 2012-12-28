«Металлург» на равных сыграл с командой первой лиги, но опять не забил

В третьем спарринге на сборе в Турции липецкие футболисты уступили тульскому «Арсеналу» - 0:1.

Команде Сергея Машнина противостоял самый сильный соперник за все зимнее время. «Канониры» не просто выступают лигой выше, но и претендуют на выход в РПЛ. От лидера они отстают всего на 2 очка, и имеют одинаковые показатели – по 35 очков с двумя командами, находящимися в зоне стыковых игр за выход в элитный дивизион. Туляки уступают только по дополнительным параметрам, занимая 5-е место.У «Металлурга» главная проблема – забить на сборах. Игру команда Сергея Машнина демонстрирует приличную, моменты создаёт, но ворота соперников остаются словно заколдованными. Вот и на этот раз уже в дебюте игры роскошный шанс был у нашего защитника Максима Елеева (на фото), прибежавшего поддержать атаку. На 13-й минуте действовавший на острие атаки Максим Григорьев стянул на себя защитников и по воздуху переправил мяч Елееву, который бил головой почти с линии вратарской, но умудрился промазать.«Арсенал» - классная команда и такого расточительства не простил. 23-летний атакующий хавбек Руслан Халназаров, арендованный у «Краснодара-2», забил при помощи рикошета. Вратарь липчан Александр Кобзев пытался совершить чудо и даже зацепил мяч кончиками пальцев, но тот всё равно провалился в сетку – 1:0.После этого игра надолго закрылась. На поле было много борьбы, в которой «Металлург» практически не уступал команде первой лиги. А после перерыва липчане даже начали больше владеть мячом, пытаясь отыграться.Неплохой удар нанёс недавний возвращенец из Челябинска Дмитрий Великородный – среагировал вратарь. А самый реальный шанс был у Артура Арустамяна за пару минут до финального свистка, но чуть не хватило точности.- Спарринг получился очень полезным, - считает главный тренер Сергей Машнин, - Всё-таки соперник играет в более высокой лиге, поэтому уровень сопротивления был намного сильнее. Но мы не дрогнули: в первом тайме играли вторым номером, как и было задумано, а после перерыва, проигрывая, пошли вперёд и могли забить. Хороший урок для нас.22 февраля Машнин и Ко проведут заключительный матч в Турции с ивановском «Текстильщиком», а на следующий день отправятся домой. Старт в подгруппе «Золото» красно-чёрные возьмут уже 3 марта дома против «Мурома».

«Металлург» - «Арсенал» (Тула) – 0:1 (0:1).



Гол: 0:1 – Халназаров, 18.



«Металлург»: Кобзев, Лапшов (Крикуненко, 23), Войдель (к), Гречкин (Коротких, 65), Елеев, Мосиян (Рыбин, 61), Тюменцев (Сёмин, 46), Черняков, Великородный, Арустамян (Глебов, 89), М.Григорьев (Максимчук,65).



«Арсенал» (стартовый состав): Левашов, Ботака (к), Голосов, Нижегородов, Мельников, Мацукатов, Ндука, Халназаров, Хабибов, Шевченко, Барков.



Предупреждён Мельников (Арсенал), 67.



Судья В.Сельдяков (Балашиха).



18 февраля. Белек. База «Fanatic tuor»