Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке на дороге сгорела фура
Происшествия
Яйца и бананы снова растут в цене
Общество
Пешеход помял машину пластиковой бутылкой
Происшествия
Зачем нам ваша заграница, когда и здесь нехорошо
Неделя 48
В Хлевном похоронили погибшего в зоне проведения СВО санинструктора
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
Общество
Зима и весна продолжают перетягивать канат: в Липецкой области похолодает до -7
Погода в Липецке
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
«Металлург» на равных сыграл с командой первой лиги, но опять не забил
Спорт
Читать все
Яйца и бананы снова растут в цене
Общество
Пешеход помял машину пластиковой бутылкой
Происшествия
Зачем нам ваша заграница, когда и здесь нехорошо
Неделя 48
В Липецке на дороге сгорела фура
Происшествия
С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
«Металлург» на равных сыграл с командой первой лиги, но опять не забил
Спорт
В Хлевном похоронили погибшего в зоне проведения СВО санинструктора
Общество
Зима и весна продолжают перетягивать канат: в Липецкой области похолодает до -7
Погода в Липецке
Читать все
Спорт
92
сегодня, 20:55

«Металлург» на равных сыграл с командой первой лиги, но опять не забил

В третьем спарринге на сборе в Турции липецкие футболисты уступили тульскому «Арсеналу» - 0:1.

Команде Сергея Машнина противостоял самый сильный соперник за все зимнее время. «Канониры» не просто выступают лигой выше, но и претендуют на выход в РПЛ. От лидера они отстают всего на 2 очка, и имеют одинаковые показатели – по 35 очков с двумя командами, находящимися в зоне стыковых игр за выход в элитный дивизион. Туляки уступают только по дополнительным параметрам, занимая 5-е место.

У «Металлурга» главная проблема – забить на сборах. Игру команда Сергея Машнина демонстрирует приличную, моменты создаёт, но ворота соперников остаются словно заколдованными. Вот и на этот раз уже в дебюте игры роскошный шанс был у нашего защитника Максима Елеева (на фото), прибежавшего поддержать атаку. На 13-й минуте действовавший на острие атаки Максим Григорьев стянул на себя защитников и по воздуху переправил мяч Елееву, который бил головой почти с линии вратарской, но умудрился промазать.

«Арсенал» - классная команда и такого расточительства не простил. 23-летний атакующий хавбек Руслан Халназаров, арендованный у «Краснодара-2», забил при помощи рикошета. Вратарь липчан Александр Кобзев пытался совершить чудо и даже зацепил мяч кончиками пальцев, но тот всё равно провалился в сетку – 1:0.
После этого игра надолго закрылась. На поле было много борьбы, в которой «Металлург» практически не уступал команде первой лиги. А после перерыва липчане даже начали больше владеть мячом, пытаясь отыграться.

Неплохой удар нанёс недавний возвращенец из Челябинска Дмитрий Великородный – среагировал вратарь. А самый реальный шанс был у Артура Арустамяна за пару минут до финального свистка, но чуть не хватило точности.

- Спарринг получился очень полезным, - считает главный тренер Сергей Машнин, - Всё-таки соперник играет в более высокой лиге, поэтому уровень сопротивления был намного сильнее. Но мы не дрогнули: в первом тайме играли вторым номером, как и было задумано, а после перерыва, проигрывая, пошли вперёд и могли забить. Хороший урок для нас.

22 февраля Машнин и Ко проведут заключительный матч в Турции с ивановском «Текстильщиком», а на следующий день отправятся домой. Старт в подгруппе «Золото» красно-чёрные возьмут уже 3 марта дома против «Мурома».

«Металлург» - «Арсенал» (Тула) – 0:1 (0:1).

Гол: 0:1 – Халназаров, 18.

«Металлург»: Кобзев, Лапшов (Крикуненко, 23), Войдель (к), Гречкин (Коротких, 65), Елеев, Мосиян (Рыбин, 61), Тюменцев (Сёмин, 46), Черняков, Великородный, Арустамян (Глебов, 89), М.Григорьев (Максимчук,65).

«Арсенал» (стартовый состав): Левашов, Ботака (к), Голосов, Нижегородов, Мельников, Мацукатов, Ндука, Халназаров, Хабибов, Шевченко, Барков.

Предупреждён Мельников (Арсенал), 67.

Судья В.Сельдяков (Балашиха).

18 февраля. Белек. База «Fanatic tuor»



футбол
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
Говорит Липецк
Какую проблему в Липецке надо решать в первую очередь?
Общество
А знаете ли вы, что еще каких-то лет 30 назад в Липецке устраивали охоту на ведьм?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
Можно ли парковаться на улице Первомайской?
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
А знаете ли вы, как в Липецке появился первый небоскреб?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru