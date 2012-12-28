В Хлевном похоронили погибшего в зоне проведения СВО санинструктора

Санинструктор посмертно награжден орденом Мужества

Как сообщил глава Хлевенского района Александр Плотников, сегодня в райцентре простились с казаком хутора Донской Хлевенского района Дмитрием Корчугановым, погибшим в зоне СВО.Дмитрий служил в разведке в должности санинструктора.«Дмитрий был посмертно награжден Орденом мужества. Его на вечное хранение передал сегодня родителям погибшего военнослужащего», - написал в соцсетях глава района и выразил соболезнование семье и близким погибшего.