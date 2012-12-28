С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
Общество
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23 минуты назад
В Хлевном похоронили погибшего в зоне проведения СВО санинструктора
Санинструктор посмертно награжден орденом Мужества
Дмитрий служил в разведке в должности санинструктора.
«Дмитрий был посмертно награжден Орденом мужества. Его на вечное хранение передал сегодня родителям погибшего военнослужащего», - написал в соцсетях глава района и выразил соболезнование семье и близким погибшего.
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