С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
В России
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сегодня, 14:25
Прокуратура Кузбасса начала проверку из-за пожара на агрохимзаводе
Склады, расположенные на улице Шатурской, загорелись в ночь с 17 на 18 февраля. Огнем было охвачено около 1 500 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал, люди покинули помещение самостоятельно. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находились легковоспламеняющиеся жидкости. В пресс-службе МЧС ранее сообщили, что пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
"Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса организовала проверку в связи с пожаром в складских помещениях, расположенных на ул. Шатурской в Кемерове. Предварительно установлено, что в ночь с 17 на 18 февраля в г. Кемерово произошел пожар в складских помещениях агрохимического завода, расположенного на ул. Шатурской. По данному факту прокуратурой области незамедлительно организована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности", – сообщает ведомство.
Подчеркивается, что установление всех обстоятельств и причин происшествия находится на контроле прокуратуры области.
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