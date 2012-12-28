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Общество
Зачем нам ваша заграница, когда и здесь нехорошо
Неделя 48
В Липецке на дороге сгорела фура
Происшествия
«Фольксваген» опрокинулся на крышу: пострадали двое мужчин
Происшествия
В Липецкой области — мокрый снег, морось и потепление до +2
Погода в Липецке
С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
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В России
62
сегодня, 14:20

Белгородскую область за сутки атаковали 17 беспилотников

За прошедшие сутки Белгородскую область атаковали 17 беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По населенным пунктам региона украинскими военными было выпущено 29 снарядов. Пострадал мирный житель. Были повреждены дом, два автомобиля, два трактора, атакованы три «инфраструктурных объекта связи», передает РИА Новости.

По словам главы области, один БПЛА был сбит средствами РЭБ в Щетиновке, еще три дрона атаковали Устинку и Наумовку — обошлось без пострадавших. Кроме того, ВСУ выпустили по Белгородскому району четыре минометных снаряда. После отражения воздушной атаки оказались повреждены дом и два автомобиля.

В Грайворонском районе один дрон-камикадзе повредил трактор в Почаево, другой атаковал объект связи в селе Пороз, третий и четвертый пытались подорвать инфраструктурный объект в Глотово, а пятый сдетонировал в воздухе в Козинке. Также было обстреляно село Безымен, где пострадал мужчина, а по Сподарюшино выпустили два минометных снаряда.

Обстрелу и атаке дрона-камикадзе подвергся и Краснояружский район. Беспилотник атаковал объект связи в Староселье — пострадавших нет. Из миномета были обстреляны поселок Задорожный (повреждена ЛЭП), села Теребрено и Вязовое.

Кроме того, четыре минометных снаряда выпустили по поселку Ленинский в Шебекинском городском округе. По словам Гладкова, обошлось без последствий.

17 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили более 90 снарядов по населенным пунктам в регионе. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе. Взрывной волной выбило лобовое стекло. Водителя контузило, от также получил баротравму.
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