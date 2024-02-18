С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
В России
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10 минут назад
В Воронежской области трое пострадали при падении Lada с моста
Предварительно, 19-летний парень за рулём ВАЗа не справился с управлением, пересек проезжую часть и упал с моста с левой стороны. У машины сильно деформировался кузов, в том числе промята крыша с правой стороны. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.
В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля, 16 и 18-летние девушки, жительницы г. Воронежа, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
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