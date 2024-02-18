С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
В России
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19 минут назад
С отколовшейся льдины спасли 82 человека
Происшествие случилось в районе села Стародубское. Когда в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация, на место незамедлительно выдвинулись спасатели. В операции также принимал участие экипаж вертолета Ми-8 МЧС России.
Всего спасли 82 человека, из которых лодками эвакуировали 30 рыбаков, а воздушным судном - еще 52. В медпомощи никто из них не нуждался.
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