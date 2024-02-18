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В Липецке на дороге сгорела фура
Происшествия
В частном секторе Коровино отключат холодную воду
Общество
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Общество
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Общество
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Общество
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В России
23
19 минут назад

С отколовшейся льдины спасли 82 человека

На Сахалине завершилась спасательная операция, в ходе которой более 80 рыбаков эвакуировали с отколовшейся льдины, сообщает Российская Газета со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Происшествие случилось в районе села Стародубское. Когда в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация, на место незамедлительно выдвинулись спасатели. В операции также принимал участие экипаж вертолета Ми-8 МЧС России.

Всего спасли 82 человека, из которых лодками эвакуировали 30 рыбаков, а воздушным судном - еще 52. В медпомощи никто из них не нуждался.
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