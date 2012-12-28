Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 19 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ ресурс будет отсутствовать в домах №№ 53а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66 по улице Интернациональной, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15 по улице Гагарина, №№ 7, 11, 17а по улице Студеновской, № 14 в переулке Вилкова, №№ 1, 3, 4, 7, 23, 26 по улице Шкатова, № 31 по улице Орловской, №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, №№ 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4-й Пятилетки, №№ 1, 3, 5, 9а по улице Кротевича, №№ 2, 6, 8 по улице 30 лет Октября, №№ 2, 2а/3, 2б/2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 2, 4, 5 по улице Амурской, №№ 5, 6, 7, 8, 8а, 10 по улице Нахимова, №№ 3, 4, 7, 9 по улице Желябова, №№ 70а, 72, 78, 80, 82, 84 по улице Плеханова, № 14а по улице Коммунальной. Также в этот период без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Пионерской, 4-й Пятилетки, Короленко, Орловской, Гайдара, Амурской, Луначарского, Нахимова, переулков Вилкова, Весеннего, Антипова, Янкина, Ушакова, Костенко.Подвоз воды организуют по адресу: улица Плеханова, 84, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.