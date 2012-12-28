Зима и весна продолжают перетягивать канат: в Липецкой области похолодает до -7

19 и 20 февраля вернутся привычные для зимы морозы, а 21 февраля днем снова потеплеет.

19 и 20 февраля атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, осадки прекратятся. 21 февраля регион попадет под влияние очередного атлантического циклона, местами пройдет небольшой снег.Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 и 21 февраля – 6-8 градусов мороза, что в пределах климатической нормы, 20 февраля – 9-10 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура ночью – от -8 до -13, днем – от -2 до -7 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью слабый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью – от -10 до -12, днем – от -3 до -5 градусов.День 19 февраля стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году – 31 градусов мороза.