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4 минуты назад

Пешеход помял машину пластиковой бутылкой

Таким образом мужчина отомстил не пропустившего его водителю. Но дорожная вендетта обойдется ему дорого

В дежурную часть ОМВД России по Грязинскому району с заявлением обратился 38-летний местный житель, который сообщил о повреждении неизвестным его машины.

- Поздним вечером, управляя автомобилем «Фольксваген Тигуан», потерпевший двигался по мосту через реку Матыра. Пересекая нерегулируемый пешеходный переход, водитель почувствовал удар по передней части автомобиля. Остановившись, он увидел на капоте и левом переднем крыле вмятины. Рядом потерпевший обнаружил пластиковую бутылку, предположительно которой и были нанесены повреждения. Сумма материального ущерба превысила 190 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 26-летний местный житель. Задержанный пояснил, что он умышленно бросил в автомобиль пластиковую бутылку, посчитав, что водитель транспортного средства не предоставил ему преимущество на пешеходном переходе, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное повреждение чужого имущества). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
порча имущества
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