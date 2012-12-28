Неделя 48
61
11 минут назад
Зачем нам ваша заграница, когда и здесь нехорошо
Итоги недели
Под нашим фоторепортажем Липецке читатели оставили 127 комментариев. Вот три последних.
Нардеп: «А кто-нибудь видел, где и как посыпают тротуары тем же песком или солью??? Ни на проспекте Победы, ни на улице Космонавтов нет ни того ни другого, сплошной каток!»
Опытная: «Частный сектор — как стекло дороги. Заявка в ЕДС висит с утра. Завтра детям в школу, как провожать? С ведром песка до остановки? И где посыпано? Зачем врете».
Елена: «Где песок? Он весь в центре. Работаю, где площадь Героев, все засыпано песком. Живу, где ТЦ «Москва», пока шла домой упала 2 раза. За ТЦ дорога к спортивному комплексу, там же детский сад. Эта дорога песка не видела никогда. Неужели нельзя трактор пустить и посыпать песком? Да что писать, так в каждом дворе».
Кинуться бы в море
и уплыть бы в даль,
но, во-первых, Липецк,
во-вторых, февраль
Жительница дома №61 по улице Стаханова в понедельник прислала нам ролик: мужчина полз к дому на четвереньках. В какой-то момент у него порвался целлофановый пакет с картошкой, которую он рассовал по карманам, после чего продолжил своей нелегкий путь. Ролик тут же стал вирусным. На сайте GOROD48 его просмотрели более 21 тысячи раз и оставили к нему 240 комментариев. На странице GOROD48 в «ВК» количество просмотров превысило 95 тысяч (882 лайка, 379 комментариев и 887 репостов), в нашем Telegram-канале — 20,5 тысячи просмотров…
61-й и соседний 59-й дом по Стаханова обслуживает УК «Содружество». Мы обратились в управляющую компанию за комментариями к видео. Нам ответили, что «вся зона ответственности УК посыпана пескосоляной смесью»:
— Это только кажется, что ничего не посыпано. Вы же видите, какая сегодня погода, — сказала GOROD48 диспетчер «Содружества».
На облитой льдом улице мы спросили у горожан: «Как пройти по Липецку и не упасть?» Самый популярный ответ: не спешить. Несколько человек признались, что уже падали. Кстати, самым популярным товаром стали ледоходы. К этому понедельнику в «Медтехнике» на улице Советской раскупили все имевшиеся в продаже сто пар пешеходной шипованной резины.
«Из-за обледенения дорог в Липецке шесть скорых не смогли проехать к пациентам». А в 17:00 после обзвона всех городских травмпунктов мы насчитали 139 человек, с последствиями упавших на улицах. Самые серьезные травмы у поскользнувшихся — переломы шейки бедра и большеберцовой кости.
— Сейчас более острая проблема — это состояние дорог, тротуаров. Высокий риск травматизма. Крайне высокая обращаемость в травмпункты в последние дни, — заявила в горсовете представитель облздрава Светлана Коротеева, пришедшая рассказать о ситуации с респираторно-вирусными заболеваниями и ковидом.
Между тем пострадавшие от гололеда получают по суду сотни тысяч рублей компенсации морального вреда. Правда, делают это немногие — один-два человека в год. Ловите лайфхак от GOROD48: «С кого требовать деньги, если вы получили травму на скользкой улице».
Семен идет по гололеду,
с Семена сыплется песок.
Вслед благодарные старушки
гуськом покорно семенят
В понедельник вечером вице-мэр Липецка Николай Дергунов провел работу над ошибками, выявленными ледяным дождем. За работу на дорогах он удостоил профильный департамент похвалы, но раскритиковал за состояние тротуаров, хотя в МБУ и клялись, что песок и соль на них разбрасывали и 116 муниципальных дворников и грузчиков. Вице-мэр вывел на экран слайд с фрагментом «Правил благоустройства Липецка», выделив черным цветом текст о том, что к компетенции УК зимой относится обработка технологическими материалами пешеходных дорожек и подъездов к многоквартирным домам.
— Ваша реакция на изменение погоды должны быть моментальной, — обратился он к руководителям «управляшек». — Прошу вас качественно выполнять свои обязанности. Даже если по кадастру за домом закреплена территория по его отмостку, по ситуационному плану управляющие компании обязаны убирать от снега и льда всю прилегающую к дому территорию.
Также вице-мэр потребовал департамент развития территории вовлечь в борьбу со льдом бизнес, ведь по «Правилам благоустройства Липецка» за каждым субъектом хозяйственной деятельности закреплена территория у магазинов, офисов, аптек, кафе и ресторанов. «Зона ответственности хозяйствующих субъектов продолжается до бордюра, а в случае его отсутствия – до 10 метров от входной группы», — написала в своем Telegram-канале мэр Липецка Евгения Уваркина.
Как чиновники пытались призвать бизнес к ответу, можно прочитать в публикации «На лабутенах, ах, с тяжелым ломиком в руках!», а как в борьбу с гололедом включаются горожане — посмотреть видео «Липчанин купил соль и сам обработал обледеневший вход в магазин».
В среду история повторилась. Город снова облило ледяным дождем. В муниципальном управлении благоустройств рассказали о высыпанных на улицы 112 тонн соли и 396 тонн песка. Дороги и основные пешеходные зоны в самом деле стали желтыми. Но сил на уборку межквартальных проездов у МБУ не осталось (см. видеорепортаж с улиц Урицкого и Шевченко «Двадцать лет тут живу — в первый раз такая страсть!»). Управляющие компании, тоже, похоже, устали, что и продемонстрировал блогер Олег Родивилов — он встал на коньки и прокатился по улицам 8 Марта и Ворошилова, которые стали отличной трассой для конькобежца. И это — в центре города!
— Мы этой зимой увидели все: аномальные морозы, обильные снегопады, оттепели, ледяной дождь. Мы проходим очень сложный период. Такой зимы не было с 2016 года, но и она не сопоставима с нынешней, — сказал в горсовете вице-мэр Николай Дергунов.
Но депутатов он не разжалобил. Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев назвал уборку города неудовлетворительной, а депутат Александр Мишин заявил, что «Липецку нужен «план Б» по борьбе с погодными форс-мажорами».
Николай Дергунов согласился, что МБУ «Управление благоустройства Липецка» должно стать более эффективным. Главное — набрать полноценный штат рабочих (сейчас предприятию не хватает около 400 сотрудников). С этой целью нижнюю планку заработной платы трактористам и водителям категорий С и Е подняли до 70 тысяч, дворникам — до 36 400 рублей. По договору с Исправительным центром в МБУ прислали 11 осужденных, которые стали грузчиками и дворниками. «План Б» — обеспечить все имеющиеся 98 единиц техники персоналом. Найти его столько, чтобы техника зимой работала в три смены 24 часа в сутки. Тогда можно будет решать вторую проблему — обновлении парка техники.
Со вторника по пятницу в школах Липецка ввели свободное посещение из-за гололеда. Второй раз за эту зиму: в первый раз посещение школ по желанию вводили в декабре, когда за несколько дней на город выпала месячная норма осадков.
Репка только схема,
в сказке есть мораль.
А еще я вижу
власти вертикаль
На этой неделе в Липецке случились две серьезные коммунальные аварии. В понедельник вечером мы сообщили: «На улице Московской из-под асфальта бьет гейзер». Для ликвидации порыва 530-миилиметровой трубы у остановки «Технический университет» «Квадра» отключила подачу тепла и горячей воды в 79 жилых домов, три школы и два детских сада в 19-м микрорайоне и в микрорайоне «Университетский». Все обошлось малой кровью: утром во вторник «Университетский» переподключили на резервную схему теплоснабжения, а подачу тепла в дома 19-го микрорайона возобновили к обеду.
В четверг «На улице Хренникова лопнул водовод диаметром 450 миллиметров». Без воды на несколько часов остались жители 11 многоэтажек в «Елецком».
на присланной GOROD48 жительницей «Елецкого» фотографии, — три проблемы, которые мучают Липецк этой зимой: горы снега на улице, заваленные мусором контейнерные площадки и очередь к водовозкам
тот же «Елецкий» — результаты парковки машин на дороге
… Еще одна городская проблема — разрушение облицовочной кладки новых многоэтажек. Из-за их вынужденного восстановления ФКР двигает назад в очереди на капремонт жилье брежневской и хрущевской эпох. Также очередь на капремонт сдвигает нехватка средств на проведение капремонтов по графику, составленному еще в 2013 году. Самый простой способ форсировать работы — увеличить взнос жильцов многоквартирных домов до 40 рублей за квадратный метр. Но тариф по понятным всем причинам поднимают не торопясь. Еще одна беда — чрезвычайно чувствительное к скачкам напряжения в сети оборудование Щербинского лифтового завода, с недавних пор перешедшего на китайские комплектующие. Новые лифты останавливаются при первом же перепаде напряжения. Понятно, что липчане жалуются на такие лифты, а ФКР, в свою очередь, уже написал претензии к подрядчикам на работу 30 лифтов.
А вот еще одна история о лифтах — трагикомическая. Жильцы девятиэтажки по бульвару Шубина, 17 остались без лифта из-за долгов. А председатель ТСЖ «24-микрорайон» Юрий Ермаков готов поставить ящик коньяка тому, кто решит проблемы дома, ставшего объектом торга компании «Липецклифт» с УК «Континент» и УК «Мой город48».
В 2018 году в ГЖИ 16 тысяч жалоб от жителей Липецка на работу «управляшек». В прошлом году в Госжилинспекцию поступило 23 784 обращений липчан на эту же тематику. Как видим, никакой прямой зависимости улучшения деятельности УК от количества жалоб на них нет. Иногда, чтобы совладать с «управляшкой», нужно писать сразу Путину, как это сделала липчанка, которая полтора года добавилась от управляющей компании выплаты в 219 тысяч рублей за залитие квартиры. На одном из последних совещаний с руководителями УК мэр Липецка обвинила руководителей УК в создании схем ухода от ответственности перед горожанами через перерегистрацию «управляшек» на родственников и с желанием заменить ветхие коммуникации за счет средств ФКР. «Евгения Уваркина сообщила о намерении создать муниципальную управляющую компанию».
Стоп! Такие у нас уже были. Например, МУП «АДС» и МУП «Второе ГЖУ» - по итогам 2018 года ГЖИ назвала их худшими. В тройку антилидеров попала и областная УК — ОГУП «ЛОКК». Так что форма собственности не значит ничего. Кстати, была попытка создать свою УК при ЛГЭКе. Ее зарегистрировали в 2013 году и закрыли в 2017-м. Обанкротились и две другие муниципальные «управляшки»: МУП «АДС» и МУП «Второе ГЖУ» (на эту тему GOROD48 готовит отдельную публикацию).
Кошмары нашего городка
Такого ужаса в Липецке еще не было. Алла Хавлина рассказала GOROD48 о чудовищной трагедии, случившейся с ее 32-летним сыном Игорем Бушуевым. По ее словам, Игоря загрызли собаки в поселке Силикатный. Следствие изучает версию, по которой молодой мужчина умер от болевого шока и страха. По словам матери Игоря, на его теле насчитали около ста укусов и царапин, местами мышцы были разорваны до костей.
— Я хочу, чтобы кто-то понес наказание за свою безответственность. Ведь такого не должно быть: агрессивных собак надо убирать с улиц! Будут ли возбуждать уголовное дело — я пока не знаю. Прошу вас опубликовать мой крик, мне очень тяжело без моей кровинушки! Он умер мученической смертью, — рассказала нам убитая горем мать.
«В Данкове школьница умерла от менингита». У 11-летней девочки выявили менингококковую и пневмококковую инфекции. Течение болезни оказалось молниеносным. «По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело». Главный внештатный эпидемиолог регион, главврач областной инфекционки Андрей Филатов сообщил GOROD48: «Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции». Беда в том, что на глаз отличить первые симптомы этого смертельно опасного заболевания от банальной простуды невозможно.
В прошлом году в Липецке несколько сократилось число аварий, однако в них пострадало куда больше их участников. Так, число пострадавших в ДТП увеличилось на 100 человек по сравнению с 2022 годом. В 199 случаях машины сбивали пешеходов и велосипедистов. Число погибших выросло с 19 до 32 человек. Идея мэрии — «На девяти главных улицах Липецка могут ограничить скорость до 40 км/ч». Речь идет об улицах Московской, Катукова, Космонавтов, Циолковского, Папина, Неделина, Студеновской, Первомайской и проспекте Мира.
«Здание бани разгромили в центре города. Кто за это будет отвечать?» В горсовете разбирались почему концессионер, взявшегося реконструировать баню на улице Неделина, затянул перестройку здания. Во время реконструкции на стройке 6 октября 2022 года на строителя рухнула стена — он получил тяжелые травмы, а в минувшее воскресение, 11 февраля, со второго этажа бани упал и разбился насмерть 42-летний мужчина (как выяснил GOROD48, он пришел к работавшему в бане родственнику и погиб нелепой смертью).
Ну и ну!
«40-летняя женщина придумала, как жить за счет маркетплейсов». Ее добычей стали предметы интерьера, бытовая техника, золотые изделия, бытовая химия, одежда, которые она просто выносила из пунктов выдачи, потом часть возвращала. Когда ее задержали, выяснилось, что женщина присвоила товаров на 14 тысяч рублей.
«Прокуратура попросила сорвать погоны с бывшего начальника УФСИН по Липецкой области» Геннадия Чейкина и приговорить к 9 годам лишения свободы вместо трех, которые ему назначил суд первой инстанции. Но приговор Правобережного районного суда устоял в апелляционной инстанции.
«В Сети вирусится видео о подземных толчках в Задонском монастыре». Какая-то непонятная сила вздыбила плитку на полу монастырской пекарни и подбросило тестомешалки. Причина толчка до сих пор не установлена.
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