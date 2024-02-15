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46 минут назад
«АвтоВАЗ» запустил производство модели LADA Vesta с вариатором из Китая
«С конвейера «АвтоВАЗа» начали сходить первые автомобили Vesta, собранные по полной технологической цепочке, эти машины пойдут в дилерскую сеть для последующей реализации. На них установлен двигатель 1.8 л 122 л.с. в паре с вариатором от китайского производителя имитирующего семь виртуальных ступеней», — говорится в сообщении.
Говоря о новой машине, стоит сразу отметить новый 122-сильный двигатель, который работает в паре с китайским вариатором, который имитирует семиступенчатую систему переключения передач. Ожидается, что выпуск обновленных седанов будет только наращиваться в ближайшее время.
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