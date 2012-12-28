Столкновение двух иномарок у Петровского моста практически блокировало движение в центре Липецка
Происшествия
304
24 минуты назад
Полицейские и рассерженные автовладельцы ищут вандала
Ночью он разрезал колеса нескольких машин.
В полиции GOROD48 сообщили, что также заняты поиском вандала;
— 16 февраля в отдел полиции №6 УМВД России по Липецку поступили три заявления от владельцев автомобилей. Организовано проведение проверки, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
0
0
1
0
1
Комментарии