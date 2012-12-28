Полицейские и рассерженные автовладельцы ищут вандала

Ночью он разрезал колеса нескольких машин.



По соцсетям разошелся пост от жителей улицы Ленинградской с просьбой о помощи в поисках мужчины, который повредил колеса нескольких автомобилей. По словам автора поста, автовандал действовал в ночь с 14 на 15 февраля и повредил колеса четырех машин.В полиции GOROD48 сообщили, что также заняты поиском вандала;— 16 февраля в отдел полиции №6 УМВД России по Липецку поступили три заявления от владельцев автомобилей. Организовано проведение проверки, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.