53-летний мужчина из нужды обокрал сверстника

Полицейские раскрыли кражу денег из автомобиля.

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7 февраля в отдел полиции села Красное с заявлением о краже обратился 53-летний мужчина. Он сообщил, что оставил машину возле своего дома, а спустя некоторое время обнаружил, что из нее пропали деньги.Полицейские выяснили, что вор забрался в салон через незапертую дверь автомобиля. Его добычей стали 4200 рублей.«В ходе оперативных мероприятий полицейские установили причастность к совершению противоправного деяния 53-летнего местного жителя. Мотивом преступления он назвал трудное финансовое положение», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.Возбуждено уголовное дело о краже.