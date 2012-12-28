Столкновение двух иномарок у Петровского моста практически блокировало движение в центре Липецка
Происшествия
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сегодня, 09:21
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53-летний мужчина из нужды обокрал сверстника
Полицейские раскрыли кражу денег из автомобиля.
Полицейские выяснили, что вор забрался в салон через незапертую дверь автомобиля. Его добычей стали 4200 рублей.
«В ходе оперативных мероприятий полицейские установили причастность к совершению противоправного деяния 53-летнего местного жителя. Мотивом преступления он назвал трудное финансовое положение», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Возбуждено уголовное дело о краже.
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