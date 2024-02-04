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16 минут назад

Выходные в Липецке: история многоженца, виниловые пластинки и борьба за Play Station 5

Представляем вам культурную программу начавшихся выходных.

Бесснежье 

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В Липецке начнёт немного теплеть. В субботу столбик термометра покажет от -4 до -6 градусов, в воскресенье – от -3 до -5 градусов. Оба выходных пройдут без существенных осадков.

Отключение воды

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17 февраля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Железнякова, Лебедянской, Одесской, Полетаева, Пугачёва, Совхозной, Станционной, Трубной, Тюленина, Шевцовой, в переулках Боринском, Витебском, Данковском, Львовском, Хвойном, Черниговском, Цветочном проезде. 

18 февраля с 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом жители улиц Буденного, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской. 

Дети и музыка (0+)

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Липецкая государственная филармония продолжает занятия для самых юных слушателей в проекте «Музыка развивает».

17 февраля в 12:30 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) во время занятия «Воспоминания о лете. Ягодная полька» дети в игровой форме будут учиться совместному ансамблевому музицированию.

Старейший хор России (16+)

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\фото vk.com/princess__in

Главный концерт выходных состоится в воскресенье, 18 февраля, в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). 

В 17:00 на сцену поднимутся Симфонический оркестр Липецкой филармонии (главный режиссёр Михаил Мясников) и один из старейших отечественных хоровых коллективов – Государственная академическая хоровая капелла имени А.А. Юрлова, которая в 2019 году отметила своё 100-летие. 

Первое отделение будет посвящено шедеврам русского хорового пения – произведениям С. Рахманинова, Г. Свиридова, С. Танеева, русским народным песням. Второе отделение – «Кармина Бурана» Карла Орфа. 
«Что вижу, то и пою» (12+)

Музыка на выходных будет звучать везде, даже в областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). 17 февраля в 17:00 для гостей споют участники проекта «Что вижу, то и пою». 

Маргарита Петрухина, Инна Каковкина, Данил Шшков исполнят советские и современные эстрадные композиции.

«Элегия» (6+)

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Фото vk.com

18 февраля в 15:00 в Библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) состоится концерт творческого коллектива «Элегия», который объединяет людей разных возрастов, в том числе – пенсионного. Вход свободный. 

Театр имени Л.Н. Толстого

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В ЛГАДТ (пл. Театральная, 2) по утрам будут показывать детские спектакли: 17 февраля в 11:00 – «Огниво» по сказке Г. Х. Андерсена (6+), 18 февраля в 11:00 – «Приключения Буратино» (6+) по произведению А. Толстого. 

Взрослым зрителям 17 февраля в 18:00 приготовили комедию американского драматурга Р.Куни «Слишком женатый таксист» (18+). 

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Таксист Джон Смит на деле оказывается не таким уж и простым. Он ловко устроился в жизни - у него два дома и две жены, которые даже не подозревают о существовании друг друга. К одной он приезжает после дневной смены, к другой — после ночной. Случайная авария выбивает главного героя из привычного графика его жизни и запускает череду нелепых ситуаций. 

18 февраля в 18:00 ещё одна комедия, на этот раз британца Р. Хоудона «Шикарная свадьба» (18+). 

Уже сшито свадебное платье, в отеле заказан номер для новобрачных, уже съехались многочисленные родственники и друзья. Но все подпортил мальчишник, после которого жених проснулся в гостинице за два часа до торжественного бракосочетания, рядом с ним была… не его невеста!

Драматический театр 

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В Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) 17 февраля в 18:00 покажут комедию француза М. Камолетти «Новый год по-французски (Пижама для шестерых)» (18+). 

Главные герои пьесы, Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...

18 февраля в 18:00 посвятят вечер русской классике – спектаклю «Касатка» (16+0) по ранней пьесе А.Н. Толстого о любовном альянсе прожигателей жизни, потонувших в азарте, долгах, ложной роскоши. 

Главная героиня Марья Косарева (по прозвищу Касатка) и альфонс Анатолий Петрович, князь Бельский влачат жалкое существование в гостинице, заплатить за которую они уже не имеют никакой возможности. С ними спутник, потерявшийся в жизни неудачник Желтухин. Неожиданно "супружеская пара" попадает в райский деревенский уголок, в котором герои встречают добрых и отзывчивых, не испорченных столичной жизнью людей. В этой "другой" жизни они нашли то, к чему когда-то стремились.    

В государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) 17 февраля покажут спектакль «Слономух» (0+), начало в 11:00 и в 13:00; 18 февраля – «Теремок» (0+), начало в 11:00 и в 13:00.

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Виниловая экскурсия (6+)

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В ЛОУНБ (ул. Кузнечная,2) 17 февраля решили открыть цикл мероприятий, посвященных Году семьи. В 14:00 пройдёт виниловая экскурсия «Слушаем всей семьёй».

Увлекательное путешествие в мир виниловых пластинок. Вы узнаете, кто из известных россиян был первым обладателем граммофона, из каких материалов делались пластинки, какую технику использовали для их прослушивания, а еще увидите, какими разными могут быть пластинки.

Кибер-футбол (6+)

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Поиграть бесплатно в компьютерный футбол и в итоге выиграть консоль Play Station 5 могут липчане с сегодняшнего дня.

Ценный приз будут разыгрывать в компьютерном клубе, который находится в Быхановом саду (ул. Гагарина,70б). Отборочные игры – 17, 18, 22 и 24 февраля с 12:00. 

Организатором мероприятия является ФК «Металлург», поэтому в финале игроки встретятся и с настоящими футболистами-профессионалами. Игры проходят на консолях в FC-24 (FIFA-24). Участие бесплатное. 

Книжное похмелье (16+)

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Как всегда что-то эдакое придумали на выходных в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). 18 января в 12:01 на заседании клуба «Книжное похмелье» будут обсуждать роман «Чагин» Евгения Водолазкина.

Это роман, который рассказывает историю о судьбе семьи Чагиных на протяжении нескольких поколений. Получил признание критиков и читателей благодаря своей глубокой проработке персонажей, интересному сюжету и языковой изысканности.

Дорогие липчане! Желаем вам приятных выходных, во время которых вы с помощью нашей рубрики можете подобрать для себя неплохую культурную программу. А вообще заходить на GOROD48 лучше не только в будние дни. Мы работаем 24/7, у нас каждый день выходят новости.  Не забывайте время от времени набирать «электронное имя Липецка» и не отставать от жизни. Ждём вас снова и снова!

Выходные в Липецке
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