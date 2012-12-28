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47 минут назад

Умеют создать интригу — «Липецк» устоял в битве с аутсайдером

Под Липецком стартовал волейбольный тур Высшей лиги «А».

Липецкие волейболистки поиграли на нервах своих болельщиков, но всё-таки сумели на своей площадке сломить сопротивление аутсайдера Высшей лиги «А» «Тюмени» — 3:2.

Игры 9-го тура начались в СК «Атлант», что в селе Копцевы Хутора Липецкого района. Липчанкам должны по два раза сыграть с «Тюменью» и лидером турнира «Омичкой». 

Перед домашним туром «Липецк» укрепил состав Евой Касимовой, воспитанницей местного волейбола. Она играет на позиции центральной блокирующей — самой проблемной у нашей команды после осеннего ухода в «Ленинградку» Ксении Еремчук и травмы Полины Кокозы. Рост волейболистки 178 см.

Матч с «Тюменью» начался непросто: стартовое преимущество липчанок быстро сошло на нет — 8:8. Чашу весов в нашу пользу качнула самая опытная в команде 37-летняя Анна Сотникова, забившая первым темпом — 9:8, в дальнейшем липчанки всё же довели сет до победы — 25:19.

А вот во второй партии сложностей стало ещё больше — 2:6, 8:13. В итоге «Липецка» словно вообще не было на площадке – 15:25.  Затем команды вновь обменялись «любезностями»: третий отрезок остался за липчанками – 25:18, а четвёртый за сибирячками — 25:16.

Укороченная пятая партия началась с результативного удара лидера липецких атак Анастасии Лабзиной, которая и в дальнейшем принесла команде несколько важных очков. Преимущество «Липецка» было большим — 10:6, но затем сократилось до минимума — 12:11, 13:12. Затем гостьи сами подарили «Липецку» очко, пробив в аут — 14:12, а точку в матче поставила Сотникова-старшая — 15:13.

В другом матче тура «Омичка» не оставила шансов «Динамо-Анапе» — 3:1.

Завтра липчанки, сохраняющие 10-ю (3-ю с конца) позицию, встретятся с лидером. 

Волейбол
ВК «Липецк»
Лабзина
Сотникова
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