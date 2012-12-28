Столкновение двух иномарок у Петровского моста практически блокировало движение в центре Липецка
Общество
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10 минут назад
Липецкая вечЁрка: искусанный насмерть, в ледяном плену и пробка на мосту
Сегодня, 16 февраля, стало известно о дичайшем случае — родные 32-летнего липчанина сообщили, что его убили бездомные собаки, жители Карьера оказались в ледяном плену, и центр города утром замер в пробках.
Эта новость набрала более 150-ти комментариев. Оставляли сообщения и защитники собак. Хотя в этот раз их было немного.
— Как бы не было жалко собак, но их надо не чипировать, а умертвлять, — считает Гость 123.
— Чуть что так сразу собаки виноваты. Можно подумать, что больше некому этого сделать. Эти собаки и так несчастные, брошенные на произвол судьбы, так их ещё обвиняют в убийстве. Совсем у людей совести нет, — редкий комментарий в защиту собак написал Гав-Гав!
— Я вообще не понимаю, что ещё должно произойти, чтобы бездомных собак начали усыплять, — спросила Мария.
— Я — мама Анастасии, бабушка ребенка Игоря, мне очень страшно читать ваши комментарии и стыдно. Дай Бог, чтобы такой ужас вы не перенесли, как перенесла наша семья. Я вам говорю, что причиной смерти стали укусы бездомных собак! Как мне объяснить моему внуку или внучке, что общество допустило такое, что жизни собак важнее жизни людей? — написала Елена.
— Как страшно! Неужели до сих пор не возбуждено уголовное дело и не нашли виновных?! Собак-то хоть отловили или они так и продолжают охотиться на людей? Должны быть привлечены к ответственности все виновные должностные лица! Преступная халатность! Это же жизнь человека! Как долго ещё будут пренебрегать жизнью людей? Очень надеюсь, что соответствующие органы обратят внимание на данную трагедию и дадут правовую оценку действиям и бездействию ответственных должностных лиц, — попросил Липчанин.
В Липецке появился свой бермудский треугольник: район Карьера в границах улиц Орловской, Шкатова, 4-й Пятилетки и Урицкого. Аномальные явления здесь происходят уже полгода. Осенью эти улицы перекопали, а сейчас по ним крайне трудно проехать из-за обледеневшего снега на дорогах.
Через пару часов после нашей публикации улицы Карьера просыпали пескосоляной смесью. МБУ «Управление благоустройства Липецка» пообещало убрать ледяные валы во время первой же оттепели.
Комментаторы этой истории не согласны были только в одном. Ледяная корка на дорогах практически по всему городу, а не на отдельно взятой территории. Читатели тут же набросали проблемные адреса: улицы Гоголя, Неделина, Космонавтов, Толстого, Ворошилова, проспект Победы, дорога от ТЦ «Торнадо» до ТЦ «Ноябрьский», микрорайоны 24,26,27,28, 29, поселок Дачный.
— Зачем было ехать на Карьер? Сейчас в любом дворе Липецка такая страсть. Дорога в одну полосу и полностью ледяная, — подытожил Октябрьский рынок.
А на улице Терешковой к ледяным проблемам добавилась еще и коммунальная, по ней потекла река неизвестного происхождения.
Утром центр города замер в пробках, причиной которых стала небольшая авария, случившаяся в очень неудачном месте — при въезде на Петровский мост. Из-за заторов автобусы нескольких маршрутов выбились из графика.
И еще новость о мостах. В понедельник мэрия обещают назвать дату перекрытия горбатого моста на реконструкцию.
Напомним, мост планировали перекрыть 10 февраля, но неожиданно выяснилось, что МКУ «Управление строительства Липецка» еще не согласовало с «Россетями» работы по выносу их коммуникаций с объекта реконструкции. На этой неделе согласование завершилось, но случилась еще одна загвоздка — с переносом сетей «РВК-Липецк».
Потепление, благодаря которому дороги разом перестанут быть скользкими, синоптики, к сожалению, пока не прогнозируют. Сегодня ночью в Липецке столбики термометров могут опуститься до -12, а днем температура воздуха будет колебаться от -4 до -6 градусов. Так что ходите осторожно, лучше в ледоходах. Берегите себя!
И обратите внимание: мошенники не дремлют, а придумывают все новые способы разводов на деньги. Они научились подделывать голоса тех, чьи аккаунты взломали.
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