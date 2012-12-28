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10 минут назад

В Липецкой области до -7

Ночью выпадет небольшой снег, а днем осадки прекратятся. 

17 февраля Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается, небольшой снег пройдет лишь местами. 18 февраля регион попадет под влияние атмосферных фронтов — пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. 19 февраля осадки прекратятся. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 и 19 февраля — 5-7 градусов мороза, что в пределах нормы, 18 февраля — 2-4 градусов мороза, что на 4 градуса выше нормы.
 
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от -8 до -13, днем — от -2 до -7 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью — от -10 до -12, днем — от -4 до -6 градусов.

День 17 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 34 градусов мороза. 

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