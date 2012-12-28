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В России
40
44 минуты назад

Минсельхоз резко снизил прогнозы по росту производства и экспорта продовольствия

Минсельхоз рассчитывает внести изменения в стратегию развития АПК до 2030 года.

Министерство сельского хозяйства России предложило обновить стратегию развития отрасли, резко снизив показатели как по росту сельхозпроизводства, так и по экспорту. Об этом со ссылкой на проект поправок в документ, рассчитанный на период до 2030 года, пишет "Ъ".

Если ранее ожидался рост производства на 3%, то теперь в два раза меньше, а прогнозы по поставкам за рубеж упали с 47,1 миллиарда долларов до 36,3 миллиарда. В прошлый раз стратегию корректировали в сентябре 2022 года.

Во многом падение стоимости экспорта объясняется его переориентацией на более бедные страны. Новыми приоритетами становятся Африка, Юго-Восточная Азия, Индия, Китай, Ближний Восток и СНГ. В прошлом году на дружественные государства из этих регионов уже приходилось 87 процентов экспорта. Сильнее всего выросли поставки в Китай — сразу на 50%.

Еще одной причиной может стать стремление сдержать рост стоимости внутри страны. Уменьшение вывоза приведет к росту предложения, а значит, цены на внутреннем рынке окажутся существенно ниже мировых.

Также свое влияние окажет смена приоритетов государственной поддержки, которая должна сосредоточиться в тех низкорентабельных и нерентабельных направлениях, которые признаны властями приоритетными. Предположительно, ими станут генетика, селекция, молочное скотоводство, птицеводство и производство яиц.
продовольствие
экономика
экспорт
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