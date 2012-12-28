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сегодня, 15:25
В Росреестре заявили о падении продаж новостроек в Москве в январе на 8%
Продажи новостроек в Москве в январе упали на 8%.
При этом, как указывается в нем, с учетом нежилой недвижимости зарегистрировано более 9 тысяч ДДУ - на 11% больше результата января прошлого года, - передает РБК.
"Январь текущего года достиг второго пикового значения за весь период сбора статистики по общему объему регистраций договоров долевого участия в строительстве – свыше 9 тысяч, максимальным остается январский результат 2022 года с 10,2 тысячи ДДУ. При этом новый максимум зафиксирован за сектором нежилья – 3,6 тысячи сделок – наивысший январский результат за все годы", - отмечается в пресс-релизе.
В нем добавляется, что относительно декабря в ведомстве зафиксировали снижение числа сделок в жилом фонде на 59%, с учетом нежилой недвижимости - на 52%.
Ранее Росреестр подсчитал, что продажи вторичного жилья в Москве в январе текущего года снизились в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года на 3% - до 7,5 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены).
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