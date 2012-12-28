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В России
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сегодня, 15:25

В Росреестре заявили о падении продаж новостроек в Москве в январе на 8%

Продажи новостроек в Москве в январе упали на 8%.

Продажи жилья в новостройках Москвы в январе 2024 года упали в сравнении с январем прошлого года на 8% - до 5,3 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), - говорится в сообщении столичного управления Росреестра.

При этом, как указывается в нем, с учетом нежилой недвижимости зарегистрировано более 9 тысяч ДДУ - на 11% больше результата января прошлого года, - передает РБК.

"Январь текущего года достиг второго пикового значения за весь период сбора статистики по общему объему регистраций договоров долевого участия в строительстве – свыше 9 тысяч, максимальным остается январский результат 2022 года с 10,2 тысячи ДДУ. При этом новый максимум зафиксирован за сектором нежилья – 3,6 тысячи сделок – наивысший январский результат за все годы", - отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что относительно декабря в ведомстве зафиксировали снижение числа сделок в жилом фонде на 59%, с учетом нежилой недвижимости - на 52%.

Ранее Росреестр подсчитал, что продажи вторичного жилья в Москве в январе текущего года снизились в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года на 3% - до 7,5 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены).
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