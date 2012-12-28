Столкновение двух иномарок у Петровского моста практически блокировало движение в центре Липецка
Столкновение двух иномарок у Петровского моста практически блокировало движение в центре Липецка
В России
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36 минут назад
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%.
Уточняется, что текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, - говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.
В релизе по ключевой ставке Центробанк отметил, что возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период жестких денежно-кредитных условий. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в 2024 году снизится до 4-4,5%.
По оценке Банка России, текущий рост цен за декабрь-январь в среднем составил 6,6% в пересчете на год (по сравнению с 11,5% в осенние месяцы). Аналогичный показатель базовой инфляции снизился за отчетный период с 10,2% до 7%. Годовая инфляция остается вблизи уровней декабря прошлого года и составляет, по оценке на 12 февраля, 7,4%, сообщил Центробанк.
В пресс-релизе говорится, что инфляционные ожидания населения и предприятий в 2024 году снизились, но все равно остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен, считают в ЦБ.
Рост ВВП РФ на 3,6% в 2023 году свидетельствует о том, что внутренний спрос продолжает сильно опережать возможности расширения предложения. Основным препятствием для этого является дефицит трудовых ресурсов, отметил регулятор.
Банк России сообщил, что проинфляционные риски сохраняются. Эти риски, считают в ЦБ, в основном связаны с изменением условий внешней торговли, в том числе из-за геополитической напряженности, сохранением высоких инфляционных ожиданий, усилением отклонения российской экономики вверх от сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики.
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