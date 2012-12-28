Мошенники начали подделывать голоса тех, чьи аккаунты взломали

Липчанина попытались развести на деньги голосом сестры-москвички.

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В GOROD48 обратился липчанин Артур. Он рассказал, что вчера вся его семья едва не стала жертвой мошенников.— С разницей в секунды я, жена, живущая своей семьей дочь получили в Telegram одно и то же голосовое трехсекундное сообщение с аккаунта моей родной сестры, которая живет в Подмосковье: «Сможешь занять мне 50 тысяч рублей до завтра?» При этом голос на записи был моей сестры. Хорошо, что в этот момент я был вместе с женой. Нас удивило, что одно и то же сообщение сестра отправила и мне, и жене. А еще нас насторожило то, что семья сестры никогда не испытывала затруднений с деньгами. Так отчего бы ей вдруг попросить их у нас? Последнюю точку в сомнениях поставила наша дочь, которая позвонила нам и спросила, что случилось у тети, ведь и ей пришла просьба одолжить денег.Артур и его жена постарались дозвониться до своей московской родственницы, но не смогли это сделать ни по одному из мессенджеров, ни по обычному телефону. А дочь сообщила, что когда она написала сообщение тете в Telegram, от нее тут же пришло новое голосовое сообщение — одолжить хотя бы 30 тысяч. Дочь написала тете новое сообщение с просьбой позвонить ей по обычной связи, но ответа не получила.— Мы решили, что кто-то взломал ее аккаунт. И, воспользовавшись телефонной книжкой, разослал ее родным — брату, невестке, племяннице (позже выяснилось, что и ее мужу), — одно и то же голосовое сообщение. Поэтому мы, понятно, никаких денег ей не отправили. Тем более, что не раз слышали рассказы о мошенниках, читали о таких случаях на GOROD48, — сказал Артур.Вечером того же дня уже московская родственница вышла на связь с Артуром и членами его семьи. Она сообщила, что ее взломали, и что она предпринимает все меры для остановки доступа к ее профилю. Артур задается вопросом: не стала ли их семья жертвой искусственного интеллекта, который смог сгенерировать из найденных во взломанном аккаунте речевых сообщений сестры липовое?— Мы еще не сталкивались с такими случаями. Кажется, если бы аферисты получили доступ к возможностям, которые предоставляет искусственный интеллект, они бы тут же этим воспользовались, — прокомментировали эту историю GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.