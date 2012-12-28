Столкновение двух иномарок у Петровского моста практически блокировало движение в центре Липецка
Общество
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сегодня, 14:01
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У спортшколы на улице Терешковой потекла река
Ее исток житель Липецка нашел в канализационном колодце. А вот кто сливает воду остается загадкой.
Мужчина не поленился и нашел исток реки. Оказалось, что она берет начало в канализационном колодце.
О подобных проблемах на улице Терешковой GOROD48 сообщал 23 января, когда в доме № 30 по забилась канализация и подтопило подвал.
Директор ТСЖ «Улица Терешковой» Иван Гречишкин в разговоре с нами изо всех сил старался подбирать только цензурные выражения. Он недавно потратил 250 000 рублей на ремонт общедомового оборудования, затопленного из-за забитой канализации. Прошло меньше месяца, канализация забита снова. По версии Ивана Гречишкина, переломилась канализационная труба, проходящая рядом с домом.
В «РВК-Липецк» подтвердили, что получили заявку об устранении засора на улице Терешковой, 30. Это было 15 февраля, после 17:00. Но версию с переломленной трубой не поддержали.
«Уже в ночь бригада специалистов работала по данному адресу, однако полностью устранить засор не удалось. Для минимизации неудобств жителей дома основную часть стоков из забитого канализационного колодца перекачали в колодец, работающий в штатном режиме. Сегодня водоканал продолжает работы на сетях водоотведения в районе дома № 30 по улице Терешковой, в частности, устанавливает причины участившихся по данному адресу засоров на сетях и ведет мероприятия, направленные на выполнение работ по устранению засора в полном объеме», — рассказали в компании.
При этом энергетики категорически отвергли предположение о том, что слили воду из колодца на дорогу.
— «РВК-Липецк» не откачивает колодцы способом, указанным в видео. Для прочистки сетей водоотведения водоканал использует специальную каналопромывочную технику.
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