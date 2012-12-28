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сегодня, 14:01
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У спортшколы на улице Терешковой потекла река

Ее исток житель Липецка нашел в канализационном колодце. А вот кто сливает воду остается загадкой.

Жители Липецка пожаловались GOROD48 на реку, появившуюся на улице Терешковой перед зданием спортивной школы.

Мужчина не поленился и нашел исток реки. Оказалось, что она берет начало в канализационном колодце.



О подобных проблемах на улице Терешковой GOROD48 сообщал 23 января, когда в доме № 30 по  забилась канализация и подтопило подвал.

Директор ТСЖ «Улица Терешковой» Иван Гречишкин в разговоре с нами изо всех сил старался подбирать только цензурные выражения. Он недавно потратил 250 000 рублей на ремонт общедомового оборудования, затопленного из-за забитой канализации. Прошло меньше месяца, канализация забита снова. По версии Ивана Гречишкина, переломилась канализационная труба, проходящая рядом с домом.

В «РВК-Липецк» подтвердили, что получили заявку об устранении засора на улице Терешковой, 30. Это было 15 февраля, после 17:00. Но версию с переломленной трубой не поддержали.

«Уже в ночь бригада специалистов работала по данному адресу, однако полностью устранить засор не удалось. Для минимизации неудобств жителей дома основную часть стоков из забитого канализационного колодца перекачали в колодец, работающий в штатном режиме. Сегодня водоканал продолжает работы на сетях водоотведения в районе дома № 30 по улице Терешковой, в частности, устанавливает причины участившихся по данному адресу засоров на сетях и ведет мероприятия, направленные на выполнение работ по устранению засора в полном объеме», — рассказали в компании.

При этом энергетики категорически отвергли предположение о том, что слили воду из колодца на дорогу.

— «РВК-Липецк» не откачивает колодцы способом, указанным в видео. Для прочистки сетей водоотведения водоканал использует специальную каналопромывочную технику.
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Комментарии (3)

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Житель Липецка
21 минуту назад
Ну давайте отключайте ВСЁ на ВСЕ выходные.
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Рыба Есть
34 минуты назад
Сами забили канализацию, поэтому образовалась река. А теперь ищут виновных на кого переложить вину. Хитрые вы.
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Пердимонокль
48 минут назад
За то у Липецкой области 18 место по комфорту жизни)))) Страшно подумать, сто у тех кого мы опередили.
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