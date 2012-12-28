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сегодня, 13:33
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Сразу три автобуса 24-го маршрута сошли сегодня с линии по техническим неисправностям

Один из них уже вернули в строй.

Сегодня утром в редакцию GOROD48 позвонил рассерженный липчанин и сообщил, что в городе перестали ходить автобусы:

— Ситуация с транспортом просто кошмар! Ждал сегодня утром 24-й автобус минут 50, не меньше. Потом мимо остановки, на которой я стоял, проехали забитые под завязку автобусы 317-го и 324-го маршрутов! Что происходит?

Мы перенаправили эту претензию в департамент транспорта мэрии. Нам ответили, что сегодня возник транспортный затор из-за аварии у Петровского моста, которая парализовала проезд транспорта на левый берег. Из-за этого ДТП автобусы выпали из графиков. Когда же движение восстановилось, скопившиеся на остановках пассажиры штурмовали первые автобусы и забивались в них под завязку. А у водителей 24-го маршрута вообще случилась черная пятница: сразу три автобуса сошли сегодня с линии по техническим неисправностям. На двух машинах вышла из строя топливная аппаратура, у третьего сломался платежный терминал. Все они отправились на ремонт, один из них механики МУП «Липецкпассажиртранс» вернули в строй к обеду.
транспорт
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Светлана
19 минут назад
24 маршрут не дождаться в любую сторону и в любое время ! Отвратительно работает ежедневно его приходится ждать длительное время !!!! Неужели для рабочих людей нельзя наладить более частый маршрут 24-ого?? Это издевательство над рабочим классом отработай смену 12 час и стой на остановке 1,5 часа мерзни да если даже не зима это слишком долгое ожидания 40 мин считается слишком долго а здесь все 1,5 часа нет автобуса будто вымирают!!!
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Елена
20 минут назад
Где автобус 9 Т???????
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378, 323
46 минут назад
Когда на этих маршрутах наведут порядок?
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Мария Шацких
сегодня, 14:09
Вчера 15 января 2024 года. с 19:00 до 20:30 не было не одного 24 автобуса. С 2022 года когда закрыли 24а маршрут, дождаться 24 это русская рулетка.
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Гость
сегодня, 13:56
Как по мне, автобусы редко вообще заходят на маршрут,а если уж зашол так ждать приходится часами простаивая на остановке общественного транспорта
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Елена
сегодня, 13:56
Все паблики завалены жалобами на 24 автобус но департамент транспорт молчит. Постоянно люди жалуются на этот маршрут не на какой-то другой а именно на 24.
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Житель города
55 минут назад
Департамент транспорта не молчит. На мои обращения регулярно отвечает, что они всё по Глонассу проверяют, и штрафуют перевозчиков за несоблюдение расписания. А нам-то что от их штрафов? Чихать на нас они хотели. А перевозчики на эти штрафы, видимо чихать хотели.
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Поехавший
сегодня, 13:53
Ходите пешком не ездите на автобусах я всю жизнь хожу пешком в день по 50 километров
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Гость
сегодня, 13:58
Ходит бы рад как вы вырозели своей мыслью?но пешеходный тратуар сейчас не позволяет....
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Dabro
сегодня, 13:51
Вчера не было рейсов 24-ого вообще с ост.Сырский не пошли следующие рейсы на 19:20, 19:33, 20:11 и подобные поломки именно на маршруте 24 это постоянно каждодневно бывает вообще всех рейсов 24-ого вечерами нет. Час-пик проходит по 324-ому что-то еще ходит а на 24-ом голяк.
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Лип
сегодня, 13:48
Не наши проблемы
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Евгений
сегодня, 13:45
Они сегодня сошли? по моему они постоянно сходят а вечерами вообще не уехать.
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