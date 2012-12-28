Столкновение двух иномарок у Петровского моста практически блокировало движение в центре Липецка
Общество
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сегодня, 13:33
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Сразу три автобуса 24-го маршрута сошли сегодня с линии по техническим неисправностям
Один из них уже вернули в строй.
— Ситуация с транспортом просто кошмар! Ждал сегодня утром 24-й автобус минут 50, не меньше. Потом мимо остановки, на которой я стоял, проехали забитые под завязку автобусы 317-го и 324-го маршрутов! Что происходит?
Мы перенаправили эту претензию в департамент транспорта мэрии. Нам ответили, что сегодня возник транспортный затор из-за аварии у Петровского моста, которая парализовала проезд транспорта на левый берег. Из-за этого ДТП автобусы выпали из графиков. Когда же движение восстановилось, скопившиеся на остановках пассажиры штурмовали первые автобусы и забивались в них под завязку. А у водителей 24-го маршрута вообще случилась черная пятница: сразу три автобуса сошли сегодня с линии по техническим неисправностям. На двух машинах вышла из строя топливная аппаратура, у третьего сломался платежный терминал. Все они отправились на ремонт, один из них механики МУП «Липецкпассажиртранс» вернули в строй к обеду.
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