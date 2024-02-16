Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке бездомные собаки насмерть загрызли 32-летнего мужчину?
Происшествия
Евгения Уваркина сообщила о намерении создать муниципальную управляющую компанию
Общество
Почти на четырех десятках улиц отключат электричество
Общество
Находившаяся в розыске женщина изрезала липчанина в подвале
Происшествия
Столкновение двух иномарок у Петровского моста практически блокировало движение в центре Липецка
Происшествия
«Липецку нужен «план Б» по борьбе с погодными форс-мажорами»
Общество
«Двадцать лет тут живу — в первый раз такая страсть!»
Общество
Липчане остались без лифта из-за долгов
Общество
Липецкая вечЁрка: порыв водопровода, ограничение скорости и очистка Комсомольского пруда
Общество
Ельчанка выдумала угон машины, чтобы спасти врезавшегося в забор мужа
Происшествия
Читать все
В Липецке бездомные собаки насмерть загрызли 32-летнего мужчину?
Происшествия
«Двадцать лет тут живу — в первый раз такая страсть!»
Общество
Столкновение двух иномарок у Петровского моста практически блокировало движение в центре Липецка
Происшествия
Сразу три автобуса 24-го маршрута сошли сегодня с линии по техническим неисправностям
Общество
«Вдруг родители подростка увидят и за свой счет заменят стекло»
Общество
У спортшколы на улице Терешковой потекла река
Общество
Мошенники начали подделывать голоса тех, чьи аккаунты взломали
Происшествия
Администрация Ельца заплатит 458 049 рублей за падение дерева на автомобиль
Происшествия
За год в Липецкой области забраковали четыре партии молочных продуктов
Общество
Елецкие студенты получают опыт работы на ведущих предприятиях Липецкой области
Общество
Читать все
В России
100
сегодня, 13:53

Итальяно-японский автоконцерн Marelli уйдет из России

Итальяно-японский концерн Marelli уйдет из России и ликвидирует свое предприятие "Марелли Рус" в Санкт-Петербурге.

Итальяно-японский концерн Marelli уйдет из России и ликвидирует свое петербургское предприятие "Марелли Рус", - сообщил "Фонтанке" его директор Артем Сурков. Cейчас топ-менеджер является единственным сотрудником. По его словам, "Марелли Рус" передаст свои основные средства "Автозаводу Санкт-Петербург" (экс-Nissan) и ликвидирует ООО. Завершить процедуру планируется к маю.

"Перспектив нет, глобальная корпорация ушла вместе с Nissan, и мы находимся в стадии прекращения операционной деятельности", — сообщил Артем Сурков.

Nissan был не единственным, но главным заказчиком "Марелли Рус", на него приходилось 95% поставок. Для моделей АВТОВАЗа и других машин, которые собираются в России, продукция "Марелли Рус" не подходит, - отметил топ-менеджер. К тому же бизнес зависел от поставок комплектующих из-за рубежа.

"Глобально компания поставляла компоненты, мы что-то отливали на местном уровне, собирали с помощью деталей, которые нам поставляли, и все это отправляли в Nissan. Если нет компонентов для текущего производства, то не из чего собирать, даже если бы мы захотели", — пояснил Артем Сурков.

"Марелли Рус" была создана в 2012 году. Петербургское предприятие обосновалось на территории завода Nissan Motor Manufacturing. Производственный процесс включал участки сборки, сварки и штамповки деталей автомобиля. 99,9% компании принадлежит MARELLI AUTOMOTIVE SYSTEMS EUROPE PLC, еще 0,1% — MARELLI CORPORATION. Выручка в 2021 году составляла 2,8 млрд рублей, убыток — 244 млн рублей.
Marelli
автоконцерн
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
Говорит Липецк
Какую проблему в Липецке надо решать в первую очередь?
Общество
А знаете ли вы, что еще каких-то лет 30 назад в Липецке устраивали охоту на ведьм?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
Можно ли парковаться на улице Первомайской?
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
А знаете ли вы, как в Липецке появился первый небоскреб?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru