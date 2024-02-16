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В России
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сегодня, 13:53
Итальяно-японский автоконцерн Marelli уйдет из России
Итальяно-японский концерн Marelli уйдет из России и ликвидирует свое предприятие "Марелли Рус" в Санкт-Петербурге.
"Перспектив нет, глобальная корпорация ушла вместе с Nissan, и мы находимся в стадии прекращения операционной деятельности", — сообщил Артем Сурков.
Nissan был не единственным, но главным заказчиком "Марелли Рус", на него приходилось 95% поставок. Для моделей АВТОВАЗа и других машин, которые собираются в России, продукция "Марелли Рус" не подходит, - отметил топ-менеджер. К тому же бизнес зависел от поставок комплектующих из-за рубежа.
"Глобально компания поставляла компоненты, мы что-то отливали на местном уровне, собирали с помощью деталей, которые нам поставляли, и все это отправляли в Nissan. Если нет компонентов для текущего производства, то не из чего собирать, даже если бы мы захотели", — пояснил Артем Сурков.
"Марелли Рус" была создана в 2012 году. Петербургское предприятие обосновалось на территории завода Nissan Motor Manufacturing. Производственный процесс включал участки сборки, сварки и штамповки деталей автомобиля. 99,9% компании принадлежит MARELLI AUTOMOTIVE SYSTEMS EUROPE PLC, еще 0,1% — MARELLI CORPORATION. Выручка в 2021 году составляла 2,8 млрд рублей, убыток — 244 млн рублей.
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