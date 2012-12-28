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В России
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25 минут назад
Россельхознадзор разрешил пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы в РФ
Пять компаний из Эквадора смогут поставлять бананы в Россию.
"Сегодня мы официально объявляем о том, что в понедельник в 4 часа по московскому времени у нас видеоконференция с контрольной службой Эквадора. Мы уже сегодня говорим, что мы даём право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше", — отметил глава ведомства.
Российские власти ограничили поставки бананов из Эквадора в начале февраля. В последних партиях, по данным Россельхознадзора, была найдена многоядная муха-горбатка. Там указывали, что эта муха наносит вред грибным плантациям, а ее личинки "вызывают миазы у домашних животных и человека" и является переносчиком холеры, - передает РБК.
После появления претензии России правительство Эквадора предоставило Россельхознадзору техническое обоснование, - говорила министр внешней торговли Сонсолес Гарсия. Она указала, в Эквадоре первые уведомления о наличии мухи-горбатки получили в 2018 году. После этого в стране приняли меры для устранения проблемы.
Россельхознадзор ранее сообщил, что ждёт от Эквадора итоги расследования по нарушениям в бананах. Делегация Эквадора в ближайшее время отправится в Москву для решения проблем, возникших с поставкой фруктов.
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