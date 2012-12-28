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сегодня, 12:17
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«Вдруг родители подростка увидят и за свой счет заменят стекло»

Дверь одного из подъездов жилого дома на улице Космонавтов разбил подросток. Жильцы дома надеются, что его родители компенсируют ремонт.

Жильцы седьмого подъезда дома № 7/1 по улице Космонавтов пострадали от вандала. 9 февраля подросток разбил стекло входной двери. Просто так.

— Вдруг родители подростка увидят и за свой счет заменят стекло, — предположили жильцы, прислав GOROD48 запись камеры домофона.





Их звонки в управляющую и домофонную компании ни к чему не привели. Жильцам предложили заменить стекло самим, стоит оно 5 000 рублей.

Директор УК «Проспект» Сергей Селезнев, к которому за разъяснениями обратился GOROD48, пообещал разобраться, уточнив, что у него заявления от жильцов не было, и обратиться в полицию с заявлением о порче домового имущества:

— Мы без внимания такие вещи не оставляем. Надо наказать хулигана, — сказал Сергей Селезнев.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что получили заявление от жильцов и начали его проверку.

Если юного вандала найдут, именно его родителям придётся платить за ремонт двери.

Стекла в дверях подъездов в последнее время бьют с завидной регулярностью. В начале февраля пострадали жильцы дома № 15/2 по улице Звездной.
вандализм
ЖКХ
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Анна
11 минут назад
Циолковского 5/1. Уже 2-жды били стекла в подъезде. Соседи одни алкаши! днем спят, ночью орут нет сил. Полиция приезжает и уезжает.
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гость
7 минут назад
Барановской на первый канал напишите, она разберется.,почему меры не принимаются.
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48
20 минут назад
Ага. Бегут и падают платить за своего ребенка. Скорее всего ситуация в семье нездоровая, дети вымещают злобу на улице, если дома терпят над собой насилие моральное или физическое
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Не эксперт
47 минут назад
Поставьте железную.
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гость
49 минут назад
На учет в ПДН ставить надо автоматически.
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ХаХа
50 минут назад
Пусть тогда ещё и капремонт всему дому сделают!
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