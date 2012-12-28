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Общество
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сегодня, 12:17
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«Вдруг родители подростка увидят и за свой счет заменят стекло»
Дверь одного из подъездов жилого дома на улице Космонавтов разбил подросток. Жильцы дома надеются, что его родители компенсируют ремонт.
— Вдруг родители подростка увидят и за свой счет заменят стекло, — предположили жильцы, прислав GOROD48 запись камеры домофона.
Их звонки в управляющую и домофонную компании ни к чему не привели. Жильцам предложили заменить стекло самим, стоит оно 5 000 рублей.
Директор УК «Проспект» Сергей Селезнев, к которому за разъяснениями обратился GOROD48, пообещал разобраться, уточнив, что у него заявления от жильцов не было, и обратиться в полицию с заявлением о порче домового имущества:
— Мы без внимания такие вещи не оставляем. Надо наказать хулигана, — сказал Сергей Селезнев.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что получили заявление от жильцов и начали его проверку.
Если юного вандала найдут, именно его родителям придётся платить за ремонт двери.
Стекла в дверях подъездов в последнее время бьют с завидной регулярностью. В начале февраля пострадали жильцы дома № 15/2 по улице Звездной.
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