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Общество
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сегодня, 13:59
Елецкие студенты получают опыт работы на ведущих предприятиях Липецкой области
Студенты Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий федерального проекта «Профессионалиет» совмещают учебу и работу на ведущих предприятиях Липецкой области.
По программам «Профессионалитета» в текущем учебном году в Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий поступили более 500 первокурсников. В создании учебно-производственного комплекса также принимают участие пять учреждений среднего профессионального образования Липецкой области. Партнёр колледжа – «Липецкцемент».
Основная цель проекта – подготовка специалистов, соответствующих потребностям конкретных работодателей. Образовательная программа разрабатывается с учетом запросов компаний. Студенты получают практические навыки, которые максимально приближены к реальным рабочим условиям. Молодые люди, успешно завершившие ускоренную программу «Профессионалитет», гарантированно трудоустроятся на предприятия.
Источник: официальный сайт Правительства Липецкой области
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