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сегодня, 13:59

Елецкие студенты получают опыт работы на ведущих предприятиях Липецкой области

Студенты Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий федерального проекта «Профессионалиет» совмещают учебу и работу на ведущих предприятиях Липецкой области.

Сегодня на предприятиях ОПК Ельца работают более 36 студентов колледжа, получают зарплату от 35 до 60 тысяч рублей. Некоторые во время обучения получают высокий квалификационный разряд по специальностям «токарь» и «слесарь по ремонту подвижного состава». На одном из железнодорожных предприятий работают 10 студентов. Всего в колледже совмещают работу с обучением 62 студента.

По программам «Профессионалитета» в текущем учебном году в Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий поступили более 500 первокурсников. В создании учебно-производственного комплекса также принимают участие пять учреждений среднего профессионального образования Липецкой области. Партнёр колледжа – «Липецкцемент». 

Основная цель проекта – подготовка специалистов, соответствующих потребностям конкретных работодателей. Образовательная программа разрабатывается с учетом запросов компаний. Студенты получают практические навыки, которые максимально приближены к реальным рабочим условиям. Молодые люди, успешно завершившие ускоренную программу «Профессионалитет», гарантированно трудоустроятся на предприятия.

Источник: официальный сайт Правительства Липецкой области
образование
трудоустройство
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