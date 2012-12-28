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В России
70
59 минут назад

«Известия» сообщают о росте спроса на настольные компьютеры кустарной сборки

Спрос на настольные компьютеры, собранные кустарным способом в магазинах электроники и мелких мастерских, вырос в России.

Впервые с конца 1990-х годов в России вырос спрос на настольные компьютеры, собранные кустарным способом в магазинах электроники и мелких мастерских, - пишут "Известия" со ссылкой на отчет компании-партнера нескольких производителей электроники.

В 2023 году 20% настольных ПК, проданных в России, не относились к какому-либо бренду, то есть были собраны кустарным или полукустарным способом прямо в магазине или на радиорынке согласно требованиям заказчика (зачастую — из принесенных им запчастей). В 2022 году такие устройства занимали всего 11% рынка, следует из отчета компании-партнера нескольких производителей электроники.

При этом продажи таких девайсов за год выросли более чем в два раза — примерно до 260 тыс. штук, подсчитали авторы документа, - рассказал источник, близкий к одному из импортеров техники.

Кустарная сборка компьютеров под заказ практиковалась всегда, однако рост интереса к таким девайсам наблюдается впервые с конца 1990-х — начала 2000-х годов, - отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Поскольку настольные компьютеры ведущих мировых брендов перестали поставляться в Россию — во всяком случае, по параллельному их ввозится значительно меньше, чем ноутбуков, — нишу захватывают локальные сборщики. Собрать настольный ПК "на коленке" из запчастей, которые удалось приобрести, в отличие от ноутбука, не проблема. При этом такое устройство при сопоставимых характеристиках может оказаться дешевле, чем десктоп известного бренда", — отметил эксперт.

Основные покупатели самосборных компьютеров — геймеры, которым нужны «прокачанные» ПК с определенными характеристиками. Такие ПК также нужны, например, работающим из дома разработчикам, людям творческих специальностей, малому бизнесу, - добавил он.

"Запрос на сборку ПК вместо покупки готового — тренд рынка, тесно связанный с развитием гейминга в России. Такой вариант привлекает потребителя возможностью получить систему с оптимальными для него техническими характеристиками и при этом сэкономить. Сегодня собрать компьютер самостоятельно оказывается дешевле, чем покупать «с полки». Разница в цене между готовой и собранной системой составляет порядка 10%", — отметили в IT-холдинге Fplus.

Современные ПК имеют открытую архитектуру, благодаря чему их можно собирать буквально как конструктор, быстро заменяя один элемент другим, поэтому даже самостоятельная сборка техники фактически уже не является кустарной, - считает представитель компании.

По данным "Авито", за прошедший год продажи компьютеров, собранных частными лицами, выросли на 66% в сравнении с 2022 годом. В 2023 году средняя цена такого ПК составила 40 тысяч рублей.

На Wildberries доля таких десктопов в 2023 году приросла на 30% по отношению к 2022-му, отметили в пресс-службе маркетплейса. Спрос создают как частные пользователи, так и сборщики, считают в компании. Косвенно это подтверждает и резкий спрос на комплектующие — их продажи в прошлом году выросли на 40%, уточнил представитель онлайн площадки.
экономика
компьютеры
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