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В России
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59 минут назад
«Известия» сообщают о росте спроса на настольные компьютеры кустарной сборки
Спрос на настольные компьютеры, собранные кустарным способом в магазинах электроники и мелких мастерских, вырос в России.
В 2023 году 20% настольных ПК, проданных в России, не относились к какому-либо бренду, то есть были собраны кустарным или полукустарным способом прямо в магазине или на радиорынке согласно требованиям заказчика (зачастую — из принесенных им запчастей). В 2022 году такие устройства занимали всего 11% рынка, следует из отчета компании-партнера нескольких производителей электроники.
При этом продажи таких девайсов за год выросли более чем в два раза — примерно до 260 тыс. штук, подсчитали авторы документа, - рассказал источник, близкий к одному из импортеров техники.
Кустарная сборка компьютеров под заказ практиковалась всегда, однако рост интереса к таким девайсам наблюдается впервые с конца 1990-х — начала 2000-х годов, - отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Поскольку настольные компьютеры ведущих мировых брендов перестали поставляться в Россию — во всяком случае, по параллельному их ввозится значительно меньше, чем ноутбуков, — нишу захватывают локальные сборщики. Собрать настольный ПК "на коленке" из запчастей, которые удалось приобрести, в отличие от ноутбука, не проблема. При этом такое устройство при сопоставимых характеристиках может оказаться дешевле, чем десктоп известного бренда", — отметил эксперт.
Основные покупатели самосборных компьютеров — геймеры, которым нужны «прокачанные» ПК с определенными характеристиками. Такие ПК также нужны, например, работающим из дома разработчикам, людям творческих специальностей, малому бизнесу, - добавил он.
"Запрос на сборку ПК вместо покупки готового — тренд рынка, тесно связанный с развитием гейминга в России. Такой вариант привлекает потребителя возможностью получить систему с оптимальными для него техническими характеристиками и при этом сэкономить. Сегодня собрать компьютер самостоятельно оказывается дешевле, чем покупать «с полки». Разница в цене между готовой и собранной системой составляет порядка 10%", — отметили в IT-холдинге Fplus.
Современные ПК имеют открытую архитектуру, благодаря чему их можно собирать буквально как конструктор, быстро заменяя один элемент другим, поэтому даже самостоятельная сборка техники фактически уже не является кустарной, - считает представитель компании.
По данным "Авито", за прошедший год продажи компьютеров, собранных частными лицами, выросли на 66% в сравнении с 2022 годом. В 2023 году средняя цена такого ПК составила 40 тысяч рублей.
На Wildberries доля таких десктопов в 2023 году приросла на 30% по отношению к 2022-му, отметили в пресс-службе маркетплейса. Спрос создают как частные пользователи, так и сборщики, считают в компании. Косвенно это подтверждает и резкий спрос на комплектующие — их продажи в прошлом году выросли на 40%, уточнил представитель онлайн площадки.
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