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В России
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сегодня, 11:28

Вторичное жилье в РФ упадет в цене на фоне высоких ипотечных ставок

Высокие ставки по ипотечным кредитам сформировали благоприятную для покупателей ситуацию на вторичном рынке, на котором цены заметно ниже, чем в новостройках.

На фоне высоких ипотечных ставок, которые уже считаются заградительными для покупателей, вторичное жилье в России может подешеветь, - считают эксперты.

Президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова отметила, что количество сделок с жильем сохранилось, но потенциальным покупателям нужно адаптироваться к новым условиям, - пишет Lenta.ru.

"Если они планировали покупку с привлечением ипотечного кредита, то сейчас они могут рассматривать варианты с меньшей суммой ипотечного кредита, чтобы не выйти за пределы запланированного ежемесячного платежа", — пояснила специалистка.

Однако снижение цен на готовые квартиры будет не вечным, предупредила эксперт. По словам Зыряновой, когда Банк России достигнет своих текущих целей и начнет снижать ключевую ставку, цены на "вторичку" снова начнут расти. "Это два встречных тренда и вектора: высокие ставки — низкие ставки, и наоборот, низкие ставки — высокие цены", — рассказала риелтор.

Желающим приобрести жилье Зырянова посоветовала правильно оценить жизненную ситуацию — если потребность в покупке квартиры действительно есть, то нужно выбирать варианты и выходить на сделку.
вторичное жилье
ипотека
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