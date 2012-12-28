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В России
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49 минут назад
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 19 человек
Количество пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины увеличилось до 19 человек.
"Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу №2. Итого количество раненых достигло 19 человек. 4 человека (2 взрослых и 2 ребёнка) мы вчера на поезде отправили в Москву. Через пару часов они уже будут в Москве, их ждут в учреждениях здравоохранения Российской Федерации, где будет оказана максимальная медицинская помощь. 5 человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой. 10 человек находятся в больницах города Белгорода: 2 человека в тяжёлом состоянии в реанимации, 8 — в состоянии стабильно средней тяжести", - заявил глава региона.
Он также добавил, что 57 автомобилей получили повреждения. "По всем будет проведена экспертиза, выплатим компенсацию. Замеры повреждённых окон в жилых домах сделали. Сейчас идёт изготовление. Понятно, что нужно какое-то количество времени, 7-8 дней, на замеры, изготовление и установку. Все квартиры находятся под контролем", - добавил Гладков.
Гладков также сообщил, что по всем возникающим вопросам жители могут обратиться в администрацию города Белгорода.
Днем 15 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по ТЦ на улице Плеханова в Белгороде. Оперштаб Белгородской области, сообщил, что в результате атаки ВСУ в Белгороде в 128 квартирах 10 жилых домов выбило окна, также выявлены различные повреждения в 15 частных домовладениях.
До обстрела ВСУ в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Позже в Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО сбили 14 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над территорией региона.
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