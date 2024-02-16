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46 минут назад
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Столкновение двух иномарок у Петровского моста практически блокировало движение в центре Липецка
С утра липчане не могли проехать на Левый берег.
Машины перегородили проезжую часть, из-за чего на несколько часов центр Липецка по направлению к Левобережью встал в пробках.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших. Автоинспекторы выехали на место аварии и регулировали движение, чтобы ускорить проезд транспорта.
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