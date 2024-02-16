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950
46 минут назад
6

Столкновение двух иномарок у Петровского моста практически блокировало движение в центре Липецка

С утра липчане не могли проехать на Левый берег.

Утром в районе заезда на Петровский мост со стороны улицы Неделина в Липецке столкнулись автомобили «Лексус» и «Мазда».

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Машины перегородили проезжую часть, из-за чего на несколько часов центр Липецка по направлению к Левобережью встал в пробках.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших. Автоинспекторы выехали на место аварии и регулировали движение, чтобы ускорить проезд транспорта.

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ДТП
мост
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Шурик
8 минут назад
По-моему на Лексусе не было госномеров
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zzloyzz
11 минут назад
Эти двое "успели". Может теперь думать головой будут.
Ответить
zzloyzz
11 минут назад
Эти двое "успели". Может теперь думать головой будут.
Ответить
Викторм
13 минут назад
Как у них так получилось?
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Колян
21 минуту назад
Два лося столкнулись.
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товарищ Поддорожный
24 минуты назад
Не умеете ездить, ходите тогда пешком. Чтоб другие люди не страдали!
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