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сегодня, 10:00
В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотников над Белгородской областью и Черным морем
В ночь на 16 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Черным морем.
Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА), - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Накануне Белгород подвергся ракетному обстрелу: семь человек погибли, еще 19 пострадали.
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