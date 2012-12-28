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сегодня, 10:00

В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотников над Белгородской областью и Черным морем

В ночь на 16 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Черным морем.

В ночь на 16 февраля была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, - сообщает Минобороны в Телеграм-канале.

Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА), - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Накануне Белгород подвергся ракетному обстрелу: семь человек погибли, еще 19 пострадали.
беспилотники
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