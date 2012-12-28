Устроивший стрельбу и резню на улице Свиридова 39-летний липчанин получил семь лет колонии
Столкновение двух иномарок у Петровского моста практически блокировало движение в центре Липецка
Медработникам Липецкой области в 2023 году перечислено 589,5 миллионов рублей на специальную соцвыплату
Происшествия
1075
сегодня, 09:24
73-летний мужчина погиб в горящей надворной постройке
К приезду пожарных огонь уже был потушен.
В Липецке на улице Стаханова горел автомобиль «Форд». Машину потушил очевидец пожара.
Также в этот день горел жилой дом в Лебедяни на улице Мира. Площадь пожара составила пять квадратных метров, огонь уничтожил вещи и часть отделки. Своевременное тушение кровли спасло жилые комнаты дома в селе Конь-Колодезь Хлевенского района.
Два пожара с разницей в 12 часов произошли в селе Трубетчено Добровского округа. Ближе ку обеду здесь сгорела надворная постройка на улице Новой, а ближе к полуночи наполовину выгорела баня на улице Заводской. Еще одна баня горела ближе к вечеру в деревне Гудаловка Липецкого района. Огонь уничтожил 40 квадратных метров кровли и 10 квадратных метров внутренней отделки.
0
1
0
1
1
Комментарии