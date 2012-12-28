73-летний мужчина погиб в горящей надворной постройке

К приезду пожарных огонь уже был потушен.



Вечером 15 февраля в поселке Культура Лебедянского района сгорела надворная постройка. В огне погиб 73-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЛипецкойВ Липецке на улице Стаханова горел автомобиль «Форд». Машину потушил очевидец пожара.Также в этот день горел жилой дом в Лебедяни на улице Мира. Площадь пожара составила пять квадратных метров, огонь уничтожил вещи и часть отделки. Своевременное тушение кровли спасло жилые комнаты дома в селе Конь-Колодезь Хлевенского района.Два пожара с разницей в 12 часов произошли в селе Трубетчено Добровского округа. Ближе ку обеду здесь сгорела надворная постройка на улице Новой, а ближе к полуночи наполовину выгорела баня на улице Заводской. Еще одна баня горела ближе к вечеру в деревне Гудаловка Липецкого района. Огонь уничтожил 40 квадратных метров кровли и 10 квадратных метров внутренней отделки.