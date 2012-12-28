Бизнес сообщил о крупных потерях при продаже валютной выручки

Введение обязательной продажи валютной выручки заставило компании перестраивать бизнес процессы и менять планы. До этого экспортеры оставляли на своих счетах выручку в иностранной валюте и распоряжались ими за рубежом. Теперь же предприниматели должны продавать ее в РФ, теряя часть денег при переводах.