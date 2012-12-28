Почти на четырех десятках улиц отключат электричество

16 февраля плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 без света останутся улицы 20-го Партсъезда, Красная, Маяковского, Салтыкова-Щедрина, Абрикосовая, Земляничная, Надежды, Папанина, Славянская, Сливовая, Молодежная, Шевцовой, Тюленина, Полетаева, Северный Рудник, переулки Виноградный, Брянский, Витебский, Данковский, проезды Каштановый, Поперечный, Универсальный, садоводчество «Строитель». Причиной отключения света станут работы по установке приборов учета электроэнергии в городском электросетевом комплексе.С 09:00 до 16:00 по этой же причине – установка приборов учета электроэнергии – отключат электричество на улицах Бабушкина, Семенова Тян-Шанского.С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы 2-ю Крымскую, 50 лет НЛМК, Верхнюю, Шмидта, Комсомольскую, Кооперативную, Фрунзе, Чаплыгина, Кирова, Чкалова, переулок Джамбула, проезд Комсомольский.