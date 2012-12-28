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Общество
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сегодня, 17:38
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Почти на четырех десятках улиц отключат электричество
16 февраля плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 16:00 по этой же причине – установка приборов учета электроэнергии – отключат электричество на улицах Бабушкина, Семенова Тян-Шанского.
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы 2-ю Крымскую, 50 лет НЛМК, Верхнюю, Шмидта, Комсомольскую, Кооперативную, Фрунзе, Чаплыгина, Кирова, Чкалова, переулок Джамбула, проезд Комсомольский.
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