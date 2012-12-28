ВСЯ продукция группы компаний «ЭКОПТИЦА» получила ЗОЛОТЫЕ медали на конкурсе «Лучший продукт - 2024»!
На крупнейшей международной выставке продуктов питания «ПРОДЭКСПО» ведущий производитель нашего региона - СПССПК «ЭКОПТИЦА» представил продукцию собственного производства. В каждой категории производитель получил высшие награды.
ЗОЛОТЫЕ медали качества получили:
1. тушка цыплят бройлеров (Продукция из мяса птицы),
2. бедро цыпленка - бройлера в остром соусе (Полуфабрикаты),
3. форель слабосоленая в вакуумной упаковке (Рыбная продукция),
4. яйцо куриное С1 (Яйца),
5. сметана 20 % бренда «Счастливое детство» (Молочная продукция),
6. кефир 3,2% бренда «Счастливое детство» (Молочная продукция).
В состав экспертной комиссии конкурса входили лучшие дегустаторы - эксперты страны, среди которых технологи, специалисты пищевых предприятий, лабораторий и органов управления. Комиссией оцениваются обезличенные образцы, что подтверждает объективность и непредвзятость оценки.
«ЭКОПТИЦА» — крупный агрохолдинг региона с производством полного цикла, обеспечивающий высокие стандарты качества на всю производимую продукцию.
На производстве контролируется каждый этап, начиная от выращивания кормов для животных и заканчивая выпуском продукции на полки в фирменных магазинах «ГК ЭкоПтица» и сетевых партнеров. Группу компаний представили на конкурсе сотрудники подразделений, в лице руководителей отдела продаж ООО «КолоСС» и маркетинга СПССПК «ЭКОПТИЦА».
На протяжении нескольких лет отмечалось высокое качество продукции компании «ЭКОПТИЦА», что подтверждается наградами с ведущих агропромышленных выставок и конкурсов.
Предлагаем оценить масштаб производства СПССПК «ЭКОПТИЦА».
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