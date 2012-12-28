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Общество
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сегодня, 17:32
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Липчанам вернули 2,7 миллиарда рублей в виде налоговых вычетов
Более 2,7 миллиарда рублей вернули жителям Липецкой области по итогам 2023 года в виде налоговых вычетов – всего в прошлом году в УФНС России по Липецкой области поступило более 93 тысяч деклараций, в которых были заявлены налоговые вычеты.
В ведомстве напомнили, что в нынешнем году можно оформить вычет за 2021, 2022 и 2023 год, представив декларацию 3-НДФЛ и комплект подтверждающих документов в налоговый орган или МФЦ. В дистанционном формате это можно сделать с помощью Личного кабинета налогоплательщика или портала Госуслуг.
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