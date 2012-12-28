Липчанам вернули 2,7 миллиарда рублей в виде налоговых вычетов

Более 2,7 миллиарда рублей вернули жителям Липецкой области по итогам 2023 года в виде налоговых вычетов – всего в прошлом году в УФНС России по Липецкой области поступило более 93 тысяч деклараций, в которых были заявлены налоговые вычеты.

Чаще всего налогоплательщики обращались для получения имущественного вычета по расходам на новое строительство, покупку жилья или уплату процентов по кредиту, сообщили в управлении федеральной налоговой службы по региону. Сумма возврата по данному вычету составила два миллиарда рублей. Также более 15 тысяч липчан заявили на получение социального вычета за оплату лечения, в том числе дорогостоящего, и лекарственных препаратов — им вернули 109 миллионов рублей. А возврат за обучение детей по очной форме и собственное обучение получили 7 320 липчан на сумму 41 миллион рублей. Более тысячи жителей региона вернули 13% за оплату физкультурно-оздоровительных услуг в общей сложности на сумму три миллиона рублей. Также налоговым вычетом, предоставляемым при реализации ценных бумаг, воспользовались 975 налогоплательщиков на сумму 35 миллионов рублей.В ведомстве напомнили, что в нынешнем году можно оформить вычет за 2021, 2022 и 2023 год, представив декларацию 3-НДФЛ и комплект подтверждающих документов в налоговый орган или МФЦ. В дистанционном формате это можно сделать с помощью Личного кабинета налогоплательщика или портала Госуслуг.