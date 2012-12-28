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291
сегодня, 17:24
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Количество исков кредиторов к должникам растёт

За год количество таких исков выросло почти на 11 400. А вот за коммунальные услуги липчане стали платить лучше. 

В Липецкой области сохраняется тенденция роста числа судебных споров о взыскании сумм по договорам займа и кредита. В прошлом году было рассмотрено свыше 102 тысяч таких дел, что составляет почти половину от общего числа рассмотренных судами гражданских дел (из них 98 367 дел рассмотрели мировые судьи).

«По сравнению с 2022 годом их стало больше почти на 11 400. Подавляющее большинство этих исков кредиторов к должникам удовлетворены судом полностью или частично. При этом наблюдается значительное снижение числа рассмотренных в 2023 году дел о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные услуги. Их в суды поступило на 10 300 дел меньше. Всего было рассмотрено почти 70 800 таких дел, что составляет 34,2% от общего количества рассмотренных дел», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
кредит
финансы
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Я
сегодня, 18:10
Да вы че... а говорят живем лучше всех..
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Развелось мфо
сегодня, 17:56
как тараканов
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Сергей
сегодня, 17:43
Это вопрос? А ответ: то что по комунальной задолженности банкротства и списания не предусмотрено. А по кредитным обязательствам предусмотрено. Вон реклама с экранов ТВ не сходит, сидит в особняке и кофе попивая живёт припевая: .......ов помог.
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