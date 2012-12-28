Устроивший стрельбу и резню на улице Свиридова 39-летний липчанин получил семь лет колонии
Медработникам Липецкой области в 2023 году перечислено 589,5 миллионов рублей на специальную соцвыплату
Общество
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сегодня, 17:24
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Количество исков кредиторов к должникам растёт
За год количество таких исков выросло почти на 11 400. А вот за коммунальные услуги липчане стали платить лучше.
«По сравнению с 2022 годом их стало больше почти на 11 400. Подавляющее большинство этих исков кредиторов к должникам удовлетворены судом полностью или частично. При этом наблюдается значительное снижение числа рассмотренных в 2023 году дел о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные услуги. Их в суды поступило на 10 300 дел меньше. Всего было рассмотрено почти 70 800 таких дел, что составляет 34,2% от общего количества рассмотренных дел», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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