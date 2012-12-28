Количество исков кредиторов к должникам растёт

За год количество таких исков выросло почти на 11 400. А вот за коммунальные услуги липчане стали платить лучше.

В Липецкой области сохраняется тенденция роста числа судебных споров о взыскании сумм по договорам займа и кредита. В прошлом году было рассмотрено свыше 102 тысяч таких дел, что составляет почти половину от общего числа рассмотренных судами гражданских дел (из них 98 367 дел рассмотрели мировые судьи).«По сравнению с 2022 годом их стало больше почти на 11 400. Подавляющее большинство этих исков кредиторов к должникам удовлетворены судом полностью или частично. При этом наблюдается значительное снижение числа рассмотренных в 2023 году дел о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные услуги. Их в суды поступило на 10 300 дел меньше. Всего было рассмотрено почти 70 800 таких дел, что составляет 34,2% от общего количества рассмотренных дел», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.