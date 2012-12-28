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сегодня, 17:12
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Медработникам Липецкой области в 2023 году перечислено 589,5 миллионов рублей на специальную соцвыплату

Специальную социальную выплату получают 7480 медиков в Липецкой области.

Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, в 2023 году работникам здравоохранения на эти цели перечислили 589,5 млн рублей.

«Размер выплат зависит от должности работника и категории медицинского учреждения и составляет от 4500 до 18500 рублей в месяц. Самостоятельно обращаться в Отделение СФР по Липецкой за выплатой не нужно. Она назначается в беззаявительном порядке на основании сведений, представленных медицинскими организациями», – пояснил управляющий региональным отделением соцфонда Евгений Павлов.

С 1 января 2023 года специальную социальную выплату получают отдельные категории медиков. Мера поддержки положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Медицинская организация при этом должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.

По итогам каждого месяца медицинские организации формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение выплаты, и передают эту информацию в региональное отделение СФР. В реестре содержатся сведения о работнике, а также указан размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана.

Отделение назначает специальную социальную выплату в течение семи рабочих дней со дня получения реестра. Средства перечисляются на банковский счет работника, реквизиты которого указаны в этом документе. Эта выплата не входит в расчет среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам, поскольку относится к категории социальных.

«В регионе проводится большая работа по стимулированию медицинских работников трудоустраиваться в государственные медучреждения. Для решения кадрового вопроса в системе здравоохранения Липецкой области предпринимаются различные меры, в том числе финансовая поддержка специалистов. Это выплаты «подъемных», ежемесячные прибавки, помощь с жильем – предоставление помещений социального найма или компенсация расходов за найм и многое другое. Положительные результаты есть, больницы укомплектовываются как за счет местных врачей и среднего персонала, так и за счет приезжих медиков», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Источник: официальный сайт Правительства Липецкой области
здравоохранение
соцвыплаты
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Комментарии (1)

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Катюшка
сегодня, 18:14
Надеюсь попадет в руки медиков......... Именно врачей и среднего персонала....А руководство себя всегда не обижает))
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