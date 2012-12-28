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В России
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сегодня, 17:14
Эквадор вынужден искать новые рынки сбыта бананов из-за ограничений РФ
Эквадор вынужден искать новые рынки сбыта бананов из-за ограничений России.
"Это новый вызов для эквадорских производителей и экспортеров бананов. Они начинают искать новые рынки сбыта", - заявила глава ведомства в эфире телеканала Teleamazonas. Она добавила, что для этого "приходится проявлять творческий подход". Гарсия указала, что возглавляемое ей ведомство работает в тесной координации с министерством сельского хозяйства Эквадора для того, чтобы "ягода не осталась в стране и была продана по справедливым ценам".
Министр не считает введенные Москвой ограничения на бананы из Эквадора ответным шагом со стороны России. "Чтобы говорить о мести, должен был произойти полный отказ или приостановка экспорта из страны. В данном случае этого не произошло", - ответила она на вопрос ведущего о напряженности в отношениях между Эквадором и Россией. "Приостановка экспорта (со стороны России) касается лишь пяти компаний", - напомнила Гарсия. По ее словам, в прошлом году Эквадор получил 40 уведомлений из-за многоядной мухи-горбатки, обнаруженной в контейнерах компаний-производителей.
Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность ситуацией с поставками в Россию бананов из Эквадора в связи с систематическим выявлением в них опасного карантинного для России и стран - членов ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки. Служба попросила компетентное ведомство страны приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений. По данным Россельхознадзора, РФ намерена наращивать поставки бананов из Египта, Китая, Кореи и Таиланда. Также индийские производители выразили намерение увеличить поставки бананов в Россию.
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