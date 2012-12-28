Припаркованные машины продолжают мешать вывозить мусор

Вчера с такой проблемой столкнулись у дома №70 по улице Космонавтов. И уже сегодня посыпались жалобы на бардак на контейнерной площадке.

Сегодня в редакцию GOROD48 снова пожаловались на мусорный коллапс.«Вот так выглядят мусорные контейнеры у дома №70 по улице Космонавтов. При этом плату за мусора берут ежемесячно», — написала автор снимка.Но уже в 16:11 на снимках с камеры видеонаблюдения было видно, что контейнерную площадку убирают.Как рассказала GOROD48 начальник отдела по связям с общественностью компании «ЭкоПром-Липецк» Ольга Зиганчина, 14 февраля к дому №70 по улице Космонавтов мусоровоз не смог подъехать из-за припаркованных у обочины проезда рядом с контейнерной площадкой автомобилей.А вот с 11 по 13 февраля вывоз мусора был ежедневным — это также отражено на фотографиях.В «ЭкоПром-Липецк» добавили, что проблема парковки автомобилей у контейнерных площадок остаётся актуальной.На некоторых площадках даже появились знаки «Парковка запрещена».