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Общество
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сегодня, 16:53
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Припаркованные машины продолжают мешать вывозить мусор
Вчера с такой проблемой столкнулись у дома №70 по улице Космонавтов. И уже сегодня посыпались жалобы на бардак на контейнерной площадке.
«Вот так выглядят мусорные контейнеры у дома №70 по улице Космонавтов. При этом плату за мусора берут ежемесячно», — написала автор снимка.
Но уже в 16:11 на снимках с камеры видеонаблюдения было видно, что контейнерную площадку убирают.
Как рассказала GOROD48 начальник отдела по связям с общественностью компании «ЭкоПром-Липецк» Ольга Зиганчина, 14 февраля к дому №70 по улице Космонавтов мусоровоз не смог подъехать из-за припаркованных у обочины проезда рядом с контейнерной площадкой автомобилей.
А вот с 11 по 13 февраля вывоз мусора был ежедневным — это также отражено на фотографиях.
В «ЭкоПром-Липецк» добавили, что проблема парковки автомобилей у контейнерных площадок остаётся актуальной.
На некоторых площадках даже появились знаки «Парковка запрещена».
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