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сегодня, 16:53
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Припаркованные машины продолжают мешать вывозить мусор

Вчера с такой проблемой столкнулись у дома №70 по улице Космонавтов. И уже сегодня посыпались жалобы на бардак на контейнерной площадке.

Сегодня в редакцию GOROD48 снова пожаловались на мусорный коллапс.

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«Вот так выглядят мусорные контейнеры у дома №70 по улице Космонавтов. При этом плату за мусора берут ежемесячно», — написала автор снимка.

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Но уже в 16:11 на снимках с камеры видеонаблюдения было видно, что контейнерную площадку убирают.

Как рассказала GOROD48 начальник отдела по связям с общественностью компании «ЭкоПром-Липецк» Ольга Зиганчина, 14 февраля к дому №70 по улице Космонавтов мусоровоз не смог подъехать из-за припаркованных у обочины проезда рядом с контейнерной площадкой автомобилей.

А вот с 11 по 13 февраля вывоз мусора был ежедневным — это также отражено на фотографиях.

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В «ЭкоПром-Липецк» добавили, что проблема парковки автомобилей у контейнерных площадок остаётся актуальной.

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На некоторых площадках даже появились знаки «Парковка запрещена».
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Комментарии (15)

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Как гость
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Нафаня
58 минут назад
Проезд Строителей, дом 4 и 6 и далее вдоль дороги контейнеры мусорные с верхом, а парковок там нет, так как проезжая дорога. Как не вывозили так и не вывозят мусор. А также проспект Победы, дом 132 - аналогичная история. Все контейнеры забиты под завязку. А парковок там нет, так как тоже дорога проезжая - заезд во дворы домов. Кругом наледь, во дворах домов наледь. Столько людей побилось, а порядка нет в Липецке.
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контингент
сегодня, 18:56
мусор складывать на машины, отставятся сразу
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ссср
сегодня, 18:55
эти карыта выбрасили. просто грузить на свалку
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Безмасочник
сегодня, 18:47
Хорошо припаркованы. Водители понимают проблемы тех, которые ищут в контейнерах пропитание.
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Галина
сегодня, 18:28
Эти припаркованные где попало машины достали. Штрафовать надо поставят некоторые сутками не убирают от контейнеров. Надо на эти машины мусор бросать.
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гость
сегодня, 18:47
Адекватные так не поступают. запрещающий знак где?
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Саня-эксперт
сегодня, 18:12
У нас во дворе не убирали мусор уже неделю, хотя там никаких машин не стояло
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Ссс
сегодня, 17:57
Вывозите мусор своевременно и не надо комментов в виде машин, они же не вечно там стоят
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Гость
сегодня, 18:28
Вы предлагаете ЭкоПрому дежурить возле контейнерной площадки, дожидаясь когда машины уедут?
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Не зря
сегодня, 17:44
Эвакуаторы нам помогут
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гость
сегодня, 17:34
Это частная шарашка? Почему только с пинка работают?
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А кто
сегодня, 17:25
Мешает штрафовать?
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