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сегодня, 17:00
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В Липецкой области небольшой снег и до -10

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов — пройдут небольшие, местами умеренные снег, мокрый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 февраля — 10 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы, 17 и 18 февраля — 4-7 градусов мороза, что на 1-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, гололед, гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от -8 до -13, днем — от -5 до -10 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег, гололед, гололедица. Ночью — от -10 до -12, днем — от -7 до -9 градусов.

День 16 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 28 градусов мороза. 

снегопад
похолодание
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Вася
сегодня, 18:08
Хоть бы снег выпал метра на полтора !
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Оля
сегодня, 17:21
Снег обещают с начала недели. И где он!
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Костья
47 минут назад
Зачем тебе снег? Мало было за последние дни гололеда? Удивляют те, кто не видит связи между снегом и гололедом.
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Не эксперт
сегодня, 18:39
Мы не заказывали. Наши вам нужно езжайте в Антарктиду
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