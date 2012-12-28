Устроивший стрельбу и резню на улице Свиридова 39-летний липчанин получил семь лет колонии
Медработникам Липецкой области в 2023 году перечислено 589,5 миллионов рублей на специальную соцвыплату
Погода в Липецке
696
сегодня, 17:00
4
В Липецкой области небольшой снег и до -10
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов — пройдут небольшие, местами умеренные снег, мокрый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 февраля — 10 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы, 17 и 18 февраля — 4-7 градусов мороза, что на 1-4 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег, гололед, гололедица. Ночью — от -10 до -12, днем — от -7 до -9 градусов.
День 16 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 28 градусов мороза.
1
0
0
0
1
Комментарии (4)