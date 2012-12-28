В Липецкой области небольшой снег и до -10

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов — пройдут небольшие, местами умеренные снег, мокрый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 февраля — 10 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы, 17 и 18 февраля — 4-7 градусов мороза, что на 1-4 градуса выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, гололед, гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от -8 до -13, днем — от -5 до -10 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег, гололед, гололедица. Ночью — от -10 до -12, днем — от -7 до -9 градусов.День 16 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 28 градусов мороза.