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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: порыв водопровода, ограничение скорости и очистка Комсомольского пруда

Сегодня, 15 февраля, в Липецке снова прорвало трубу, чиновники предложили ограничить скорость движения по городским улицам, и из Комсомольского пруда вывезли несколько сотен грузовиков ила.

И снова в Липецке прорвало трубу. На улице Хренникова лопнул водовод диаметром 450 миллиметров. Без холодной воды остались жильцы 11 домов.

«РВК-Липецк» весь день занимался ликвидацией порыва. К концу дня пресс-служба энергокомпания сообщила, что рабочие заканчивают замену поврежденного участка трубы. Если не случится никаких неожиданностей, к ночи вода в домах липчан появится.   

Напомним, крупные порывы труб с горячей водой произошли  13 января и  13 февраля.

 — Новые микрорайоны потекли. — заметил Борец.

 — Вот как могли прорваться трубы в новом районе? Когда рассказывают о том, что в центре города трубы старые еще как-то понятно, а тут что? Надо привлекать к ответственности и тех, кто укладывал трубы и тех, кто принимал такую работу. Люди должны нести ответственность за свои действия! А то действительно «дикий капитализм». — считает Ирина.

 — РВК проводит репетицию половодья, — съязвила Лиза.

Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев, выступая перед депутатами горсовета, предложил ограничить скорость движения на девяти липецких улицах. Тех, на которых чаще других случаются аварии. Это улицы Папина, Неделина, Студеновская, Первомайская, Московская, Катукова, Космонавтов, Циолковского и проспект Мира.



Пока ограничение скорости только предложение. Депутаты никаких решений не принимали, но новость вызвала дискуссию среди комментаторов GOROD48.

 — Ребят кто хочет что-то ограничить, ездите на автобусе и не трындите, понаставили светофоров каждые 200 метров и в ус не дуют, в Москве вас бы разорвали на части за такую организацию, — считает Валера.

 — При наличии лежачих полицейских и скорости 40 км/ч резко увеличивается расход топлива и ухудшается экологическая. Пешеходы и жители домов спасибо не скажут, — уверен Очевидно же.

 — Вы че там курите? По нашим дорогам и так больше 40 не разгонишься, так как яма на яме и светофор на светофоре. — написал ха.

 — Давно пора во всём городе ограничить до 40 скорость. И для пешеходов безопаснее, — согласился Гражданин.

Со дна Комсомольского пруда выгребли 40 грузовиков ила. И предстоит выгрести еще примерно столько же. К сожалению, никаких сокровищ на дне найдено не было, только покрышки, да куски ограждения.  Работе помогает погода — при небольшом минусе чистить пруд легче. Чиновники рассчитывают запустить фонтаны на обновленном пруду ко Дню города. 

 — Выделите деньжат, чтоб карася и карпа запустить. — попросил Ёрш.

  
А коммунальщикам погода расслабиться не дает. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке снова гололед, ожидается небольшой снег. Столбики термометров ночью могут опуститься до -12 градусов, а  днем температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -7 до -9 градусов.

И информация для детей и родителей, завтра, 16 февраля, в школу снова можно не идти, а поучиться дистанционно. Все из-за скользких тротуаров. Коммунальщиков, кстати, скоро ждет еще одна напасть. Зимой они высыпали  на дороги рекордное количество песка и соли. Если песок не убрать, после первого же сильного дождя забьются все городские ливневки.
вечЁрка
порыв
дорожное движение
Комсомольский пруд
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Комментарии (5)

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65+
сегодня, 21:22
Нам каждый месяц начисляют ОДН а эти компании каждый день практически порывами моют улицу выливая огромное количества воды как горячей так и холодной . Платите горожане дальше им не жалко !
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Иван
сегодня, 21:20
Зачем голосовать если всё хуже и хуже
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Господин хороший,
сегодня, 21:06
А, может, каждый департамент, включая ваш, просто тупо начнет работать? Не, не пробовали?
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менеджер
сегодня, 21:25
зарплату и так платят, плюс "интерес" всякий. зачем работать то, трактор путь работает!
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Электорат
сегодня, 20:27
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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