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сегодня, 16:36
Внедрение Госуслуг в «умные колонки» может произойти через три года
Полное внедрение Госуслуг в "умные колонки" может произойти в течение трех лет.
По его словам, пользователи должны иметь возможность получать госуслуги в удобном для них месте и комфортным способом. "Тем, кто захочет использовать биометрическую идентификацию, голосовую, получать какие-то справки, выписки, записываться к врачу или что-то еще с помощью голосовых колонок — мы такую возможность тоже обеспечим", — раскрыл министр.
Он отметил, что получение госуслуг через умные колонки может стать доступно россиянам в течение трех лет. При этом возможность пользоваться порталом "Госуслуги" останется, - заявил Шадаев.
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