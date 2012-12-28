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45-летний курьер телефонных мошенников проведёт 3,5 года в колонии

79-летняя липчанка завернула в полотенце и передала этому мужчине 300 000 рублей за спасение внучки.

В Липецке осужден очередной курьер телефонный мошенников: живущий в Москве 45-летний саратовец получил 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима за обман трёх пенсионерок: одной в Липецке и двух — в Тамбове.

Работу курьером мошенников мужчина нашел в интернете. Организатор схемы передавал ему информацию с данными обманутых, их адресах, инструктировали о том, как себя вести и что говорить, через SMS и мессенджер.

«45-летний мужчина ступил в состав организованной группы для совершения мошеннических действий посредством сети Интернет. За денежное вознаграждение в размере 10% от похищенной суммы он согласился выполнять функции курьера — забирать деньги у обманутых граждан и зачислять их иным участникам группы. Получил инструктаж о мерах безопасности и конспирации», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Представившись чужим именем, по указанию куратора в Тамбове он забрал у 87-летней потерпевшей 100 тысяч рублей. Деньги добродушная женщина передала для спасения её социального работника, якобы ставшей виновницей ДТП.

На следующий день по такой же схеме курьер мошенников получил 200 тысяч рублей от 86-летней тамбовчанки для помощи её внучке.

Третьей жертвой мошенников стала 79-летняя липчанка, у которой курьер забрал 300 тысяч рублей для оказания помощи внучке.

Но после совершения очередного преступления полицейские задержали курьера, при нем была обнаружена часть денег — 50 000 рублей. Остальные деньги он уже отправил организаторам мошеннической схемы.

— Пожилой липчанке позвонили с сообщением о ДТП, которое якобы совершила ее внучка. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей срочно нужно передать деньги, которые звонивший потребовал завернуть в полотенце и передать курьеру. Женщина так и сделала, а потом связалась с внучкой и поняла, что ее обманули, — ранее рассказали обстоятельства обмана в пресс-службе областного управления МВД.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Город 48
26 минут назад
45 лет, а мозгов нет. Дай Бог , чтоб его в старости так нагрели, как он обманывал пожилых людей
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У
41 минуту назад
А когда сами мошенники будут сидеть в тюрьме? Слабо, что ли, поймать и посадить?
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Я
46 минут назад
Почему ловят только шестерок? Хоть одного организатора поймали?
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