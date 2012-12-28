Устроивший стрельбу и резню на улице Свиридова 39-летний липчанин получил семь лет колонии
В России
125
50 минут назад
«Известия» сообщают о возможном исчезновении с полок зерновых продуктов
В РФ могут пропасть каши и готовые завтраки из-за затрат по включению в реестр.
Если зерновые продукты для завтраков, отруби и смеси для мучных изделий включат в федеральную государственную информационную систему (ФГИС) "Зерно" и начнут наказывать за неисполнение требований, то эти продукты просто исчезнут с полок российских магазинов.
Собеседник издания предупредил, что исполнение требований по регулированию приведет к дополнительным затратам в миллиарды рублей. В результате рознице будет выгоднее вообще отказаться от торговли ими.
В пресс-службе Х5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток") подтвердили, что включение в систему "Зерно" онлайн- и офлайн-торговли повлечет за собой дополнительные издержки. При этом изначальная редакция законопроекта соответствующих требований не предусматривала, его ужесточили уже в процессе применения.
Инициаторами создания ФГИС "Зерно" выступили регуляторы. Система должна была улучшить отслеживание экспорта продукции и ее передвижение между регионами, что позволило бы оценить вклад каждого из них в производство. Запустили "Зерно" в 2021 году, и пока отчеты предоставляют только производители, переработчики и экспортеры.
0
0
0
0
0
Комментарии