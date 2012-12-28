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сегодня, 14:50

Госдума приняла в первом чтении закон о запрете треш-стримов

Госдума приняла в первом чтении проект закона о противодействии распространению треш-стримов.

Депутаты одобрили в первом чтении третий законопроект из пакета о запрете треш-стримов. Поправки вносятся в федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", - говорится на сайте Госдумы.

В соответствии с документом, онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять противоправный контент. Кроме того, сайты, содержащие фото- и видеоматериалы с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, и последствий таких деяний, а также призывы к их совершению подпадут под запрет и блокировку.

Ранее депутаты приняли в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие в том числе штрафы до 700 тысяч рублей и усиление уголовной ответственности за онлайн-трансляцию совершения преступления.

"Все три законопроекта — ответ на многочисленные обращения граждан. Люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
треш-стрим
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